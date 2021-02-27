В США начнут бороться с китайскими технологическими угрозами

В США в марте вступят в силу правила, направленные на борьбу с китайскими технологическими угрозами, несмотря на возражения со стороны американских предприятий. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Предложенные в ноябре прошлого года меры позволят американскому министерству торговли запрещать бизнес-транзакции, связанные с технологиями, которые, как считают в ведомстве, представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

В компаниях в сфере технологий, телекоммуникаций, финансов и других отраслях заявляют, что эти ограничения могут препятствовать развитию инноваций и нанести ущерб конкурентоспособности.