Германия и США обсудят вопрос отмены санкций против «Северного потока — 2»

Правительство Германии намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

«Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжат искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США», — заявило немецкое правительство.

Власти ФРГ считают, что санкции против проекта «Северный поток — 2» — это вмешательство в суверенитет Евросоюза.

Однако в бундестаге не исключают, что США способны наложить ограничения на немецкий фонд в поддержку проекта «Северный поток — 2», созданный властями земли Мекленбург — Передняя Померания. Цель данного фонда заключается в поддержке «проектов по защите климата и охране природы» в федеральной земле.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена сообщили, что в течение нескольких недель предложат новые санкции против России.