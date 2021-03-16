В России не планируют требовать паспорта вакцинации от COVID для получения визы

Российские власти не обсуждают вопрос о включении сертификатов вакцинации от коронавируса в пакет документов для оформления визы, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов в беседе с РИА «Новости».

Замглавы МИДа напомнил, что в настоящее время граждане стран, въезд из которых в Россию разрешен, при получении визы должны предоставить результат теста ПЦР на коронавирус.

«Вопрос о сертификатах не обсуждается», – отметил Иванов.

Ранее Европейская комиссия анонсировала проект по созданию паспортов вакцинации от коронавируса на территории Евросоюза.