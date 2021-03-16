Reuters раскрыл планы Германии по «Северному потоку – 2»

Германия пытается выиграть время в спорах с США относительно проекта российского газопровода «Северный поток – 2», чтобы добиться завершения строительства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник среди высокопоставленных дипломатов Евросоюза.

«Берлин пытается выиграть время и убедиться, что строительство завершено, потому что они думают, что, когда трубопровод будет запущен, все будет выглядеть по-другому [для США]», – заявил источник.

По данным аналитиков, газопровод уже построен примерно на 95% и может быть завершен к сентябрю.

Ранее депутат бундестага объяснила необходимость «Северного потока — 2» для Германии.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.