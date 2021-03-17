США расширят торговые санкции против России из-за Навального

США расширят торговые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в сообщении минторга США.

Новые санкции вступят в силу с 18 марта.

Они затронут сектор экспорта, связанный с нацбезопасностью. По продукции для авиапрома и космоса будет действовать ряд исключений до 1 сентября.

«Министерство торговли стремится не допустить доступа России к секретным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия», — говорится в сообщении ведомства.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.

В Госдепартаменте США заявили, что Россия может избежать новых санкций, которые Вашингтон намеревается ввести против нее из-за ситуации с российским блогером в случае, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие.

В МИД РФ назвали санкции Запада частью политики сдерживания России. А в Кремле заявили, что Россия полностью выполнила положения конвенции о запрещении химического оружия.