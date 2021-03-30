Президент Египта назвал сроки разгрузки Суэцкого канала

Суэцкий канал будет разгружен в течение трех дней, все «вернулось на свои места», заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Об этом cообщает РИА «Новости».

«Ожидаем, что в течение трех суток пробка из судов будет устранена, движение вернется в норму», — заявил ас-Сиси во время посещения канала.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано.

29 марта, спасателям удалось освободить корабль Ever Given после того, как было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Позднее сообщалось, что судно начало движение на север. Навигация по каналу возобновилась.

Руководство Суэцкого канала назвало случайностью инцидент с блокировкой канала.