В АТОР спрогнозировали сроки открытия Европы для туристов из РФ

Предстоящий туристический сезон на внутреннем российском рынке станет одним из лучших, однако на внешнем рынке значительного увеличения турпотока не ожидается, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе в интервью изданию «Известия».

Так, европейские страны вряд ли станут доступны для российских туристов летом текущего года.

«Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года», – отметила представитель АТОР.

Она напомнила, что первая страна Евросоюза – Греция – готова принимать россиян почти без ограничений уже с 15 мая, однако туристы не смогут выехать за пределы страны, это грозит запретом на въезд в шенгенскую зону.

Страны Юго-Восточной Азии в свою очередь могут к лету отменить карантин и разрешить путешествия между провинциями, однако в это время на данном направлении «не сезон», рассказала Ломидзе. Кроме того, на данный момент отсутствует прямое авиасообщение.

«Думаю, что для более или менее полноценного отдыха страны Юго-Восточной Азии будут доступны россиянам лишь осенью или зимой», – поделилась прогнозом исполнительный директор ассоциации.

18 марта в России начался третий этап программы кэшбека для внутреннего туризма, он продлится до 30 июня. В программу были включены все российские регионы.