Вино и фрукты из Молдавии подорожают на 20%

Молдавские производители вина и фруктов ведут переговоры с российскими импортерами о повышении цен на товары из-за прекращения действия льготной пошлины, сообщают «Ведомости» со ссылкой на производителей.

Льготная нулевая пошлина действовала для Молдавии до 1 апреля 2021 года, полная ставка составляла 12,5% от таможенной стоимости. Российские пошлины на молдавскую продукцию были введены в 2014 году, когда Россия отказалась от реэкспорта через Молдавию продукции других стран вследствие подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Нулевая ставка впервые была введена на некоторые молдавские товары с 2019 года, для молдавских фермеров продление этого режима каждые полгода давало экономию до 30 млн долларов ежегодно.

Директор молдавского Национального бюро винограда и вина Кристина Фролова считает, что льготная нулевая пошлина будет продлена. Однако Минэкономразвития и Минсельхоз пока не делали заявлений на этот счет.

Повышение цен на молдавскую продукцию составит до 20%, производители будут договариваться с ритейлерами о новых ценах.

Ранее в России выросли цены на подержанные автомобили.