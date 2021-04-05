Нефть подешевела на 3%

Цены на нефть существенно снизились, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent к 18.35 мск составляет $62,77 баррель, это на 3,22% ниже цены на закрытии предыдущей сессии. Цена фьючерсов WTI на май достигает $59,23 за баррель, это 3,61% ниже уровня прошлой сессии.



Ранее цена на нефть выросла на 3,6% после решения ОПЕК+. Тогда цена за баррель нефти Brent на июнь 2021 выросла до $64,98. Рост произошел после решения стран ОПЕК+ о наращивании добычи нефти с мая 2021 года. Нефть марки WTI также подорожала на 4,1%, до $61,59.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что страны ОПЕК+ в феврале вышли на самый высокий уровень исполнения договоренностей, выполнив сделку на 113%. До этого страны ОПЕК+ согласовали постепенное повышение добычи нефти.