Биткоин поднялся в цене до $62,5 тыс.

Биткоин впервые с 13 марта этого года обновил исторический рекорд. Стоимость виртуальной валюты достигла $62,7 тыс., следует из данных торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.23 мск рос в цене на 3,1%.

Согласно информации CoinMarketCap, биткоин дорожал на 2,84% — до $62,6 тыс. Динамика роста биткоина везде предоставлена за сутки.

Биткоин 13 марта установил очередной исторический максимум на уровне $61 844. После этого началось коррекционное снижение. В итоге криптовалюта 25 марта падала до $50 427. Таким образом падение составило 23%.

Ранее биткоину предрекли рост до $400 тыс. в 2021 году. Эксперт сравнил нынешнее положение на рынке с экономическими ситуациями в 2013 и 2017 годах.

Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что биткоин обречен.