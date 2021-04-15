Космонавтам подняли зарплату до 500 тыс. рублей в месяц

Российским кандидатам в космонавты и опытным космонавтам существенно повысили заработную плату, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максима Овчинникова.

«Президент объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% — их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем», — рассказал Овчинников.

По его словам, рост зарплаты российских покорителей космоса связан с отставанием от коллег из других стран. Овчинников отмечает, что астронавты НАСА в среднем получают от восьми до девяти тыс. долларов, а космонавты из стран Евросоюза — до восьми тысяч.

«Задача увеличения заработной платы космонавтов является приоритетной для корпорации. Ей непосредственно занимается сам Дмитрий Олегович Рогозин, командир отряда космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко и ответственные подразделения корпорации», — уточнил Овчинников.

Решение о повышении зарплаты космонавтам прорабатывалось администрацией президента РФ, правительством, Минэкономразвития и Минфином на протяжении 4 месяцев.

Ранее Путин предложил увеличить зарплаты космонавтам.