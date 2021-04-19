В ФРГ призвали остановить «Северный поток — 2» в случае обострения конфликта в Донбассе

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер призвал прервать строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в случае дальнейшего обострения ситуации в Донбассе, передает ТАСС.

Вебер подчеркнул, что ЕС следует направить российской стороне «недвусмысленный сигнал». По его мнению, Россия может быть причастна к кибератакам, кампании по дезинформации. Также политик назвал действия Москвы «реальной угрозой для ЕС и Запада».

В свою очередь зампред фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер граф Ламбсдорфф заявил, что Россия создает условия для военного вмешательства в ситуацию в Донбассе. В связи с этим он призвал расширить санкции против российского государства.

«Тогда проект газопровода «Северный поток — 2» должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно», — добавил Ламбсдорфф.

Отношения с Россией будет обсуждаться в понедельник, 19 апреля, на видеоконференции глав МИД ЕС. Переговоры носят неформальный характер.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Европейском союзе считают, что сложилась крайне опасная ситуация на границе России и Украины, и призывает Россию отвести войска от границы.