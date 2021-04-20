Минобороны Германии усомнилось в необходимости «Северного потока — 2»

Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поставила под вопрос необходимость использования газопровода «Северный поток – 2», сообщает телеканал n-tv.

Свои сомнения она выразила в ходе дебатов, организованных аналитическим центром IFRI и фондом Конрада Аденауэра.

«Возникает вопрос, будет ли «Северный поток — 2» использоваться в будущем, будет ли по нему поступать топливо и в каком объеме будет поступать», — отметила министр.

Она добавила, что, насколько ей известно, данная тема в настоящее время изучается юристами. При этом Крамп-Карренбауэр признала, что не видит возможности остановить «Северный поток – 2», поскольку проект уже практически готов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель во время онлайн-заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что ФРГ выступает за строительство российского газопровода «Северный поток — 2» и хочет развивать торговые отношения с Россией.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Кроме того, противниками проекта являются Украина и ряд европейских государств.