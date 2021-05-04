Строительство «Северного потока — 2» может возобновиться в конце мая

Иск немецких экологов из природоохранной организации NABU приостанавливает действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Работы могут возобновить в конце мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«С конца мая будет разрешено продолжить строительство «Северного потока — 2» в соответствии с текущим положением. В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября», — говорится в сообщении.

По словам главы правления Восточного комитета немецкой экономики Оливера Гермеса, отказ от завершения магистрали мог означать еще большую нагрузку на окружающую среду, более высокие цены на энергоресурсы и снижение безопасности поставок.

Ранее природоохранная организация NABU подала иск в суд Гамбурга против строительства «Северного потока — 2».

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Например, президент США Джо Байден назвал «Северный поток — 2» «сложным вопросом».