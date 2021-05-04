Эксперт прокомментировал иск немецких экологов против «Северного потока — 2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил угрозу остановки российского газопровода «Северный поток — 2» в связи с иском немецкого Союза защиты природы (NABU). Об этом сообщает RT.

«Формально до конца мая строительство приостановлено, а с конца мая уже действует постоянное разрешение, на которое этот иск не распространяется. Поэтому вне зависимости от иска работы будут продолжены, а пока вынужденный четырехнедельный простой», — подчеркнул он.

Кроме того, специалист отметил, что против российского газопровода уже подавались иски, но все они потерпели неудачу.

Также Пикин добавил, что, скорее всего, дальнейших перспектив у данного иска не будет.

«Немецкие регуляторы занимаются экологическими вопросами досконально и проверяют все документы», — уточнил эксперт.

Ранее оператор проекта строительства российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG отказался давать комментарии по поводу влияния иска природоохранной организации Союз защиты природы (NABU) на процесс укладки трубопровода.

3 мая Союз защиты природы подал иск в суд Гамбурга против строительства российского газопровода.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.