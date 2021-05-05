Немецкие экологи рассказали детали об иске против «Северного потока — 2»

Экоактивисты немецкой организации Nabu, которые подали иск против строительства газопровода «Северный поток — 2», преследует цель добиться восстановления окружающей среды, а не денежной компенсации. Об этом заявил ее представитель Ким Корнелиус Детлофф, пишет РИА «Новости».

Он уточнил, что оператор проекта Nord Stream 2 AG уже предложил активистам €2 млн в качестве компенсации.

«Но немецкое законодательство о сохранении природы и ответственное за это ведомство BfN (Федеральное агентство охраны природы) призывают к так называемой настоящей компенсации, то есть восстановлению поврежденных мест обитания, таких как рифы», — сказал Детлофф.

Ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не будет остановлено из-за иска экологов NABU.

3 мая Союз защиты природы подал иск в суд Гамбурга против строительства российского газопровода.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.