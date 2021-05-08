Названы самые популярные направления для путешествий на поезде летом

Стало известно, куда поедут летом россияне на поезде, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Туту.ру.

Самым популярным железнодорожным маршрутом из Москвы стала Анапа (18%). За ней идут Петербург (более 16%) и Симферополь (почти 7%). Также в топ-10 вошли Адлер, Лазаревское, Новороссийск, Сочи, Туапсе, Казань, Феодосия.

Из Петербурга чаще всего отправляются на поезде в Москву (больше 35%), Симферополь (8%), Анапу (5,5%).

Среди зарубежных железнодорожных направлений из Москвы и Петербурга пользуются спросом белорусские города Минск, Орша и Брест и абхазские — Гагра, Сухум, Гудаута.

Ранее сообщалось, что более четверти россиян приняли решение не брать отпуск летом 2021 года. Из тех, кто планирует отдохнуть в путешествии, 6% отправятся в Крым, 5% — в Краснодарский край, еще 5% россиян поедут на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву, Санкт-Петербург.