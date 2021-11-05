Глава МИД Украины обвинил Россию в провоцировании европейского газового кризиса

Россия «ограничивает» экспорт газа в Евросоюз, чтобы больше поднять стоимость топлива и усугубить энергетический кризис в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Интерфакс».

«Хочу обратить особое внимание на энергетическую безопасность, которая сейчас стоит на кону в Центральной Европе. Россия продолжает шантажировать и использовать газ как оружие в международных отношениях. Цель — подорвать единство в Европе», — сказал он.

Европа переживает энергетический кризис, во время которого спотовые цены на природный газ выросли в сентябре до уровня, в пять раз превышающего показатели годичной давности. Некоторые аналитики считают, что главным виновником этого нового кризиса является Россия.

Ранее бывший советник экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт заявил, что в возникновении газового кризиса в Европе не следует винить только Россию. По оценкам эксперта, слишком много глобальных, региональных и локальных факторов одновременно оказали влияние на ситуацию с газом в Европе.