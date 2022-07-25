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В Минэкономики ФРГ отказались сообщать местонахождение турбины для «Северного потока»

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Hannibal Hanschke/Reuters

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии отказывается предоставлять сведения о местонахождении турбины компании Siemens для газопровода «Северный поток». Об этом заявила в ходе брифинга в Берлине представитель ведомства Беате Барон, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что данная информация не афишируется из-за «явных проблем с безопасностью». При этом Барон отметила, что все юридические требования, в том числе связанные с санкциями Евросоюза против России, соблюдены.

Ранее стало известно, что немецкая компания Siemens Energy, которая занимается обслуживанием турбин для газопровода «Северный поток», направила «Газпрому» экспортную лицензию, выданную Канадой. Документ разрешает ремонтировать, обслуживать и транспортировать до завершения 2024 года двигатели для компрессорной станции «Портовая».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбину для «Северного потока» установят после завершения формальностей.

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