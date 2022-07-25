The American Conservative: Россия смогла выиграть в ситуации с санкциями

Антироссийские санкции привели к тому, что РФ от них большее выиграла, чем проиграла. Об этом пишет The American Conservative.

«Санкции должны были вынудить Россию покинуть Украину перед угрозой развала экономики. Однако проблема в том, что этого не только не произошло, но от санкций Россия скорее выиграла», — отметили в публикации.

В издании указали, что рост экспорта энергоносителей из России значительно сократился. Однако скачок цен на них и последующий дефицит топлива привели к тому, что последствия ограничений сошли на нет.

Авторы статьи добавили, что экспортные цены России были на 60% больше прошлогодних показателей. При этом страны Евросоюза смогли сократить импорт нефти из России на 18%. Но реэкспортеры в лице Индии и ОАЭ помогли сохранить России прежние объемы продажи нефти.

Ранее в понедельник заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин в ходе выступления на седьмом заседании министров сельского хозяйства стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что введенные в отношении России санкции Запада могут поставить под удар мировую продовольственную безопасность.