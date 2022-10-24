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Украина ввела санкции против руководства Ассоциации юристов России

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Gleb Garanich/Reuters

В пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР) сообщили, что Украина ввела санкции против руководства организации, передает РИА Новости.

Согласно сообщению АЮР, в пакет ограничений от Совета национальной безопасности и обороны Украины попали председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин и председатель правления организации Владимир Груздев.

В пресс-службе АЮР напомнили, что ассоциация занимается работой по правовому просвещению россиян и защищает их права и интересы в том числе и за рубежом. В организации отметили, что АЮР продолжит свою деятельность.

Ранее газета Politico писала, что Литва, Латвия, Эстония и Польша предложат Евросоюзу рассмотреть новый пакет санкций против России, который может включить в себя запрет на сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

Сообщалось также, что Министерство иностранных дел Эстонии предоставило в Еврокомиссию (ЕК) новые предложения по девятому пакету санкционных мер против России и Белоруссии, а также призвало Брюссель ввести очередные санкции как можно быстрее.

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