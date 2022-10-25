Глава МЭА Бирол заявил, что мир столкнулся с первым глобальным энергокризисом

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что в настоящее время из-за ситуации на Украине мир переживает глобальный кризис в сфере энергетики, передает ТАСС.

«Мы посреди первого по-настоящему глобального кризиса. Наш мир никогда не был свидетелем такого глубокого и сложного энергетического кризиса», — сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Ранее Бирол заявлял, что Россия навсегда потеряла свой основной европейский рынок нефти и газа.

Глава МЭФ также высказал предположение, что Евросоюз (ЕС) сможет пережить грядущую зиму без серьезных проблем, однако сложности с запасами газа могут возникнуть к концу 2023 года. По оценкам агентства, к февралю 2023 года наполненность хранилищ снизится с 90% до 25-20%. Бирол подчеркнул, что ЕС придется предпринять меры, чтобы заполнить хранилища на 80-90%.