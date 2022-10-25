Глава ЕК фон дер Ляйен: Украине нужно до €5 млрд в месяц на насущные потребности

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине нужно от €3 млрд до €5 млрд в месяц только для покрытия бюджетных расходов, включая выплаты зарплат и пенсий. Об этом она сообщила в ходе выступления в Берлине на международной донорской конференции, посвященной восстановлению Украины, передает ТАСС.

«Чтобы платить зарплаты военным и силам безопасности, учителям и врачам, чтобы платить пенсии, Украине нужно от €3 млрд до €5 млрд ежемесячно только для удовлетворения самых базовых потребностей, — сказала фон дер Ляйен.

Она также отметила, что Евросоюз готов оказывать финансовую помощь Украине в размере €1,5 млрд в месяц и рассчитывает, что с остальной суммой помогут США, другие страны Запада и финансовые институты. В итоге Киев может получить около €18 млрд в 2023 году.

Кроме того, фон дер Ляйен напомнила, что в 2022 году Украина получила от ЕС больше €19 млрд, не считая поставок вооружений.

Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Александр Роднянский заявлял, что Киев рассчитывает получать в месяц в качестве бюджетной помощи от $4 млрд до $5 млрд.

7 октября глава Еврокомиссии говорила, что ЕС намерен в ближайшее время выделить Украине макрофинансовую помощь в размере €2 млрд.

До этого газета Financial Times написала, что Украина требует от Европейского союза более стабильной финансовой поддержки для поддержания работы правительства в связи с тем, что из обещанных €9 млрд ЕС пока предоставил Киеву только €1 млрд.