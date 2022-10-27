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Депутат Верховной рады Железняк: в бюджет Украины с 24 февраля поступило $20 млрд

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РИА «Новости»

В бюджет Украины с 24 февраля поступило 752,3 млрд гривен (около $20,4 млрд), это на 10% больше, чем поступления от налогов и сборов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Касаемо международной поддержки нашего бюджета. По состоянию на сейчас (с 24 февраля по 27 октября) она составила 752,3 млрд гривен. Это уже как минимум на 10% больше, чем все поступления от налогов и сборов, в два раза больше, чем профинансировал наш бюджет НБУ (Национальный банк Украины), в 4,5 раза больше, чем привлекли через военные облигации», — написал Железняк.

Накануне министр финансов Украины Сергей Марченко сказал, что для покрытия дефицита украинского бюджета нужны внешние займы в размере $38 млрд.

На этой неделе советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в месяц в качестве бюджетной помощи от $4 млрд до $5 млрд.

В начале октября газета Financial Times написала, что Украина требует от Европейского союза более стабильной финансовой поддержки для поддержания работы правительства в связи с тем, что из обещанных €9 млрд ЕС пока предоставил Киеву только €1 млрд.

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