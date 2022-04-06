5 детских игр, которые превращают жизнь кошек в кошмар

Как утверждают психологи, в воспитательном процессе общение с питомцами для малыша играет далеко не последнюю роль. Так дети с раннего возраста познают окружающий мир и самое главное — получают опыт заботы о живом существе. Однако далеко не в каждом доме можно увидеть полную идиллию во взаимоотношениях ребенка и домашней кошки. Может быть, родителям пора вмешаться?

О том, почему эти пять детских поступков точно не пойдут на пользу ни кошке, ни малышу, Газете.ru рассказали зоопсихологи тикток-дома для кошек FrrFrr House.

Итак, что нельзя делать ребенку.

Преследовать кошку по всему дому

Даже самые терпеливые и общительные кошки нуждаются в уединении и покое. Поэтому стоит разъяснить малышу, что у питомца, помимо игр с людьми, есть много других важных дел, во время которых его нельзя отвлекать, хватать и беспокоить. Среди них: прием пищи, сон и походы в лоток.

Кошачья любовь к человеку базируется на доверии и чувстве безопасности, а значит, животное вряд ли сможет дружить с тем, от кого постоянно ожидает подвоха.

Если ваш малыш любит бегать за котом по дому, а ваши объяснения про личное пространство животного неэффективны, постарайтесь обустроить питомцу укромный уголок, где он сможет укрыться от лишнего внимания.

Грубо хватать и удерживать животное против его воли

Очень важно с раннего возраста привить ребенку уважение ко всем живым существам в доме. Но даже хорошо воспитанные малыши могут не рассчитать свою силу и причинить кошке страдания: грубо схватить, больно сжать, дернуть за хвост, гладить против шерсти и даже копаться в ушах.

Нужно понимать, что дети часто поступают так не из-за вредности, а потому что исследуют этот мир. Однако закончиться это может неприятностями.

Например, если малыш начнет проверять кошачьи усы на прочность, то легко перейдет границу терпения животного — тогда игры станут опасными не только для кота, но и для самого ребенка.

Чтобы сохранить психику питомца, а ребенка уберечь от царапин и укусов, доступно объясните малышу разницу между игрушками и живыми существами.

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Играть с миской, лотком и игрушками для животных

Малыш должен понимать, что какой бы красивой ни была кошачья мышь, отбирать ее у питомца нельзя. У котов и так довольно скромный набор личных вещей: мисочка, лоток и пара игрушек, пропитанных лучшим на свете запахом — себя любимого. «Кошка может умереть». Чем опасны ошейники, бьющие животных током Российские пользователи маркетплейсов объявили войну электронным ошейникам «антимяу» —... 17 февраля 21:48

Особенно важно охранять кошачью собственность, если она появилась в жизни питомца раньше, чем ребенок. И, конечно, если кот живет с вами долгие годы, постарайтесь проводить вместе с ним хоть какое-то время даже после рождения малыша.

Скакать вокруг животного и визжать

Природа наградила кошек сверхчувствительными охотничьими ушами, рассчитанными на выслеживание тихой добычи, но никак не на громкие звуки.

От криков и резких движений питомцы пугаются, а после долго приходят в себя. Некоторые кошки кажутся хладнокровными, но они так же, как и люди, подвержены эмоциональному перенапряжению. Если крики и грохот раздаются регулярно, в скором времени такая обстановка вызовет у кота сильный стресс.

В таких ситуациях питомцы могут забиваться в углы, ходить в туалет не в лоток, мяукать и постоянно вылизывать шерсть — в некоторых случаях даже до проплешин.

Кроме того, может кардинально меняться поведение питомца: ласковые коты становятся агрессивными, а любители полежать вдали от людей вдруг начинают ходить вслед за хозяином.

Приучайте ребенка относиться к животному бережно, тогда, почувствовав себя в безопасности, кошка сама придет поиграть.

Делать из кота «куколку»

Быть похожим на свою любимую маму — желание понятное, но по всему миру от него ежедневно страдают тысячи котов. В них пихают ложки с самодельным супом, поят их чаем и наряжают в платья, сажают в коляски и водят за собой, удерживая за передние лапки.

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Со стороны все это может выглядеть довольно безобидно, но знайте: все это вашему питомцу точно не по вкусу. И когда терпение кота лопнет (а этот момент настанет), он напомнит, что помимо пушистого хвостика и мокрого носика, у него есть отменные острые когти и зубы. А пользоваться ими умеют даже самые добрые и ласковые питомцы — такова природа.

Очень важно донести до ребенка одну вещь, которую иногда не понимают и сами взрослые — теплые отношения с котами строятся на уважении.

В первую очередь, на уважении свободы и личного пространства животного. Научите малыша отпускать кота, когда тот порывается уйти, а также быть внимательным к реакциям животного на те или иные действия. И очень скоро вы сможете любоваться одним из самых приятных зрелищ на земле — дружбой малыши и кота.