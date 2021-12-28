Год, сохранивший надежды

В оценке итогов года для страны, для власти, для народа очень важно задать правильную точку отсчета. Два года назад никто – в самых страшных снах – не мог представить себе масштаба «коронавирусного удара» и по экономике, и по людским судьбам. Год назад все кричали: «Двадцатый год, уходи скорее!», хотя к тому времени уже приходило осознание, что постигшая весь мир беда еще никуда не ушла, и придется жить с ней неопределенно долго. А сейчас что?

Если кратко: наше общество хотя и сильно устало, но адаптировалось и научилось жить в условиях ковида. Но вряд ли бы у него это получилось, если бы власть – конкретнее, правительство, исполнительная власть, не удержало стабильности курса, не среагировало бы своевременно и адекватно на все риски и проблемы. Далеко не все они решены, жизнь подбрасывает все новые и новые, но нигде – ни в экономике, ни в социальной политике, ни в деловом климате, ни – не забудем упомянуть – в противостоянии системы здравоохранения ковидной угрозе – ситуация не вышла из-под контроля. Не без трудностей и потерь все продолжало функционировать, попросту говоря – давало людям жить, работать и не терять надежду.

Казалось бы, и в прошлом году мы говорили, что Россия проходит «коронавирусную беду» с меньшими издержками, чем развитые страны Запада. Падение ВВП на 3,1%, рост безработицы до 5,8% (на пике – в августе – более 6%), инфляция в 5%, снижение доходов – по разным оценкам от 2% до 3,5%. Цифры неприятные, но не катастрофические и, повторим, умеренные по мировым масштабам. Но общество реагировало предельно остро: по данным ВЦИОМ, индексы оценок 2020 года и для страны, и для своей семьи достигли рекордных за все годы наблюдений отрицательных значений: -79 и -33 соответственно. Неопределенность, страх, подавленное состояние – вот каким входило общество в 2021 году.

А что сейчас? Оба упомянутых индекса по-прежнему отрицательны: -53 и -8. Но такие показатели встречались и раньше, правда, в не самые удачные для россиян года. Вернулся к положительным значениям индекс ожидания улучшений в стране. Очевидно, что ситуация начала стабилизироваться, россиянам можно планировать свою жизнь и карьеру.

Такая динамика общественных настроений – одновременно и заслуга правительства, и шанс для него перейти от «удержания» ситуации к стратегии поступательного развития.

«Удержание» отнюдь не было простой задачей, тем более, что и ситуация в мировой экономике отнюдь не помогала. Сокращение производства, разрыв хозяйственных цепочек, нарушение привычных маршрутов поставок, рост инфляции во всем мире (в США она составит небывалые с 80-х годов прошлого века 6,8%, в Евросоюзе – 4,9%) оказывали сильнейшее давление и на внутренний российский рынок. Причина нашей высокой – и оказавшейся выше прогнозов - инфляции (прогнозируемый уровень в 2021 году – 8%) – не в ошибках наших экономистов и уж тем более – не в осуществленных в последние два года выплатах социально уязвимым слоям населения. Главная причина, с которой мы мало что можем сделать - именно во «внешнем факторе».

Что сделало правительство, чтобы справиться с этой бедой? Лучше всего об этом сказал сам премьер Михаил Мишустин в ежегодном отчете кабинета перед Думой: «Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но если бы не принятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен». Причем, добавим, меры по регулированию цен носили исключительно рыночный характер, учитывали интересы и потребителей, и производителей, не допустили дефицита товаров. Кстати, не случайно именно в 2021 году Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики, что защитило многих отечественных экспортеров от неоправданных пошлин.

Мы начали с деятельности правительства по сдерживанию роста цен – эту проблему россияне в опросе ВЦИОМ назвали третьим по важности «событием года».

Первым же, что неудивительно, в их списке была борьба с коронавирусом и вакцинация. Высокие показатели смертности от «короны» в последние месяцы – более, чем тревожное явление. Но страшно себе представить, какими бы они были, если бы не отлаженная работа системы здравоохранения, а главное – не запущенные в массовое производство отечественные вакцины – и темпы вакцинации в России в последние месяцы набрали обороты. И все это – без локдаунов, с ограничительными мерами куда более мягкими, чем в большинстве развитых стран – и люди, бизнес продолжали нормально работать и жить.

Ну а второе по важности событие года – по тому же опросу ВЦИОМ – это выборы в Думу. Несмотря на непростой год, на все описанные проблемы, их результаты служат подтверждением того, что россияне продолжают доверять власти, считают ее легитимной и способной защитить их интересы. А за этим стоит и напряженная работа правительства – и она дает результаты: рост ВВП по итогам года составит 4,5% - т.е. уже превзойден «доковидный» уровень. Растет и промышленное производство (5%), и строительная индустрия (во многом – благодаря государственному стимулированию ипотеки), и сельское хозяйство.

После прошлогоднего спада уверенно – на 6% прирастают инвестиции в основной капитал. Безработица сейчас ниже, чем до пандемии – 4,3-4,4% (задача вернуться к показателям 2019 году оказалась перевыполненной), в реальном выражении растет зарплата, «в плюс» вышли располагаемые доходы населения. Конечно, не только экономическим самочувствием определяются электоральные предпочтения, но без него власть бы не смогла столь уверенно подтвердить свою легитимность в глазах населения.

Конечно, было бы легкомысленным считать, что все проблемы уже решены.

Однако итоги года, главный из которых – сохранение доверия общества и надежды на будущее – позволяют строить более оптимистические прогнозы на год предстоящий. Его главная задача – от восстановления перейти к развитию.

Автор — президент Центра политических технологий.