Кому мешает Гуцериев

В санкционных списках ЕС Михаил Гуцериев оказался 21 июня 2021 года. Следом, санкции против него ввели Швейцария (в июле) и Великобритания (в августе). Официальным основанием была названа якобы чрезмерная близость бизнесмена к главе Белоруссии Александру Лукашенко.

На прошлой неделе стало известно о том, что международный трейдер Glencore решил выйти из капитала «РуссНефти». В некоторых СМИ это было интерпретировано как одно из последствий, введенных Евросоюзом в июне прошлого года санкций против Михаила Гуцериева. Официальным основанием для включения в санкции, которые позже также ввели Великобритания и Швейцария, была названа якобы чрезмерная близость бизнесмена к главе Белоруссии Александру Лукашенко.

На начало 2022 года все европейские счета и активы бизнесмена оказались заблокированы. Санкции предусматривают возможность блокировки бизнеса, где доля Гуцериева выше 50% или где у него есть право единолично принимать решения. Законодательство ЕС учитывает не только формальное владение бизнесом, но и наличие фактического контроля. Такие же условия содержатся в британских санкционных ограничениях. Речь также идет о запрете въезда на территорию ЕС и Великобритании.

В медийном и интернет-пространстве долго удивлялись, чем же перед западными партнерами и всем «цивилизованным миром» провинился Гуцериев. Ответ, судя по всему, прост – это был один из элементов давления на Беларусь после неудачных попыток там смены власти.

Ирония заключается в том, что в свое время Гуцериев, как никто другой, помог становлению республики и созданию в ней новых хорошо оплачиваемых рабочих мест. И продолжает это делать и в настоящий момент.

Как бизнесмен Гуцериев состоялся в России в 90-х годах, а в 2000-м он перебрался в Белоруссию и очень много (реально много) сделал для становления экономики республики. В Минск Гуцериев попал, возглавив созданный государствами Белоруссией и Россией крупнейшую компанию «Славнефть», которая стала одним из крупнейших налогоплательщиков в Белоруссии.

На счету Гуцериева такие имиджевые для Белоруссии проекты, как реконструкция Национального аэропорта Минск и возведение гостиницы «Минск Ренессанс». Отель стал первой гостиницей сети Marriott в Белоруссии.

Говорят, что именно Гуцериев убедил Лукашенко подписать Декрет «О развитии цифровой экономики», который вывел страну на передовые позиции в мире IT. Белоруссия приняла наиболее распространенные нормы британского права и стала первым государством в мире, легализовавшим смарт-контракт.

Сегодня IT-сфера приносит в бюджет страны больше, чем все остальные отрасли экономики, вместе взятые.

Но самым серьезным проектом Гуцериева, который меняет структуру экономики Белоруссии (выводит страну в лидеры мирового калийного производства), стал Нежинский ГОК, строительство которого в Любанском районе под Минском началось в 2016 году. Комбинат возводится с использованием лучших мировых технологий.

Общий объем инвестиций составляет $2 млрд, из которых 1,4 млрд обеспечивает Госбанк развития Китая, а остальные 600 млн – личные средства Гуцериева. Планируемый первичный объем производства 2 млн тонн калийных удобрений в год. Суммарный калийный экспорт Белоруссии сегодня составляет 10 млн тонн в год, а общемировой годовой объем продаж – около 70 млн тонн. Основной объем поставок с Нежинского ГОК должен идти на китайский рынок.

Вот, собственно, и ответ на вопрос про вину Гуцериева.

Человек честно и открыто заключает контракты, строит школы, дома и гостиницы, создает целые отрасли экономики. Но строит и создает он все это в Белоруссии. А после провала переворота в Минске по майданной технологии все, что ведет к росту экономики Белоруссии и благосостояния ее жителей, является тоталитарным и деструктивным. Противоречит интересам «цивилизованного мира».

Здесь возникает вопрос. По уровню инвестиций в Белоруссию Гуцериев стоит на одном уровне с Coca Cola, Telecom Austria Group и EPAM, но в отношении последних никаких санкций не вводится. Почему? Потому что они работают на отрыв Белоруссии от своего восточного партнера и интеграцию с Западом. А чем занимается в Белорусии Гуцериев? Правильно – встраивает страну в глобальные экономические тренды, наводя мосты между Минском, Москвой и Пекином. Ну, и как к этому должен относиться Запад?

После провала белорусского Майдана, который Запад готовил, прикрываясь политическим сближением с Лукашенко, и резкого крена президента Белорусии в сторону России, которая поддержала его в трудный момент, позиции и подходы Запада поменялись кардинально. Лукашенко вновь стал «последним диктатором Европы», а белорусские инвесторы – его пособниками.

Coca Cola, Telecom Austria Group и EPAM к таковым относиться не могут, а вот Михаил Гуцериев…

Михаил Гуцериев именно таким пособником с точки зрения Запада и является. Удивляться этому и в очередной раз заламывать руки по поводу двойных стандартов Запада бессмысленно. Двойные стандарты лежат в основе любой политики. Международной политики – в особенности. К сожалению, такие же стандарты господствуют и на Украине, в которую российскими компаниями были инвестированы десятки миллиардов долларов.

Резюмируя, можно сказать, что западный мир постепенно скатывается во время Дрейка – когда британская корона узаконила найм корсаров для разграбления чужих судов. Видимо, чтобы противодействовать таким правилам придется разработать новые инструменты, которые будут достаточно убедительны для защиты частной собственности, являющейся одним из постулатов западного мира.

Автор — доцент финансового университета при правительстве РФ.