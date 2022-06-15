Релокация: Польша — не заграница?

В последнее время можно увидеть информацию о том, что Польша является популярной страной для релокации российских ИТ-специалистов. По данным исследования компании «Астон», представленного 31 мая 2022 года на TAdviser SummIT, 37,2% переезжающих специалистов ИТ-отрасли из России и Беларуси релоцируются в Польшу.

Ввиду своей близости к западноевропейским странам Польша часто рассматривается как перевалочный пункт, однако у этой страны есть и своя развитая профильная инфраструктура. По результатам исследования сведений о навыках, опыте и потенциале программистов в разных странах, проведенного платформой HackerRank, Польша заняла третье место по уровню профессионализма сотрудников ИТ-сферы, уступив России и Китаю.

Кроме того, польское ИТ-сообщество составляет почти 25% от всего числа разработчиков в Центральной и Восточной Европе.

В Польше находится множество бизнес-инкубаторов, технопарков, акселераторов и других организаций, деятельность которых направлена на привлечение ИТ-специалистов и стартапов. Основная масса перечисленных организаций располагается в Варшаве, Кракове, Катовице, Вроцлаве, Труймясто, Лодзе и Познани.

Мест для трудоустройства достаточно: согласно исследованию польской консалтинговой компании Motife, за 2021 год количество вакансий только в Кракове выросло более чем в два раза.

Польша может показаться настоящей Меккой для ИТ-сферы, однако в заманчивых предложениях всегда есть информация, написанная мелким шрифтом.

Визы

Осенью 2020 года в Польше стартовала программа упрощенного получения визы для ИТ-специалистов и их семей – Poland Business Harbour (PBH). Предложение распространяется на жителей Белоруссии, России, Украины, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана. Виза выдается на год, после чего сотрудник может оформить вид на жительство.

Получение визы занимает чуть более месяца при соблюдении кандидатом одновременно 2 условий:

- оффер от одной из компаний-участников программы;

- профиальное образование или опыт работы в ИТ-сфере не менее года.

По упрощенной программе в Польшу могут переехать и целые команды разработчиков инновационных ИТ-решений на ранних стадиях формирования. Польское агентство по инвестициям и торговле готово организовать для компании переезд, найти офис, помочь в поиске инвесторов и деловых партнеров, оказать юридическую и консультативную помощь. По завершении инкубационного периода команда может подать заявку на финансирование своей проектной деятельности, причем размер выделяемых денежных средств может доходить до 1 млн злотых (около 218 тыс. евро).

Очевидно, что такие привлекательные условия для бизнеса вызваны не альтруизмом. Виталий Янко, партнер венчурного фонда Insta Ventures подчеркнул: «Технологическому проекту из России, который ищет подходящую программу акселерации в стране, нужно понимать, что его попросят перенести штаб-квартиру в Польшу, а также поделиться правами на интеллектуальную собственность ради получения инвестиций местных фондов, аффилированных с государством или программами Евросоюза».

Другими словами, заманчивые условия предлагаются в обмен на технологии, часть из которых будет принадлежать государству.





Работа или оказание услуг

Программисты и разработчики довольно трепетно относятся к условиям своей работы. Для них комфорт и правовая прозрачность являются важными требованиями к своему работодателю. Однако в суматохе переезда и эйфории эмоционального подъема зачастую упускаются малозаметные, но крайне важные особенности заключаемого договора.

Для сотрудничества, как правило, предлагаются три варианта договора:

1. Umowa o dzieło – гражданско-правовой договор, который регулируется гражданским законодательством, а не трудовым. По сути, это договор на разовое задание. Другими словами, написал программу – свободен.

По общему правилу, оплата такого заказа происходит единовременно по окончании выполнения задания либо его этапа. Плюс такого договора – скорость оформления, однако на какие-либо социальные гарантии, такие как отпуск или больничный, рассчитывать не стоит. Помимо прочего, при работе по этому виду договора могут возникнуть проблемы при получении ряда финансовых услуг, например кредитов, или вида на жительства в перспективе.

2. Umowa zlecenie – гражданско-правовой договор, который также регламентируется гражданским законодательством, а не трудовым.

Он очень похож на Umowa o dzieło. Главное отличие заключается в том, что Umowa o dzieło, как правило, более краткосрочный и ориентирован на результат, тогда как Umowa zlecenie может подразумевать определенный долгосрочный процесс. Ни о каких социальных гарантиях здесь также речи не идет.

3. Umowa o pracę – договор, прототипом которого в российском законодательстве является трудовой договор. Работник по этому договору имеет все социальные гарантии, оплачиваемый отпуск и больничный, но платит больше налогов.

Все три вида договоров полностью соответствуют законодательству Польши.

В то же время, предлагая заключить Umowa o dzieło или Umowa zlecenie, работодатель как бы умалчивает о его невыгодности для работника, если последний не обратил внимание на тонкости договора. В своем блоге о релокации Мария Конова отметила: «Знаю случай, когда человек приехал по двухлетнему контракту, но по своим причинам решил уволиться день в день. Ему справедливо заметили: контракт рассчитан на определенный срок, за досрочное расторжение положен огромный штраф. Конечно, все разрешилось, но это стоило определенных усилий».





Зарплаты

Одним из самых распространённых предубеждений для ИТ-специалистов является миф о высоких зарплатах в Европе.

По данным исследования inhire.io, в Польше по итогам первого квартала 2022 года средняя зарплата junior-разработчика составляет 2229–2460 долларов, middle-разработчика 4332–4734 долларов, senior-разработчика 5710–5967 долларов.

На первый взгляд цифры выглядят привлекательно, но не стоит забывать, что в Польше прогрессивная шкала налогообложения – чем больше зарабатываешь, тем больше налог. Действующий подоходный налог был недавно снижен с 17% до 12%, однако существует порог облагаемого более высоким 35-ти процентным налогом суммы дохода до 120 тысяч злотых в год. В этом случае высокие зарплаты ИТ-специалистов могут сыграть с ними очень злую шутку.

Исследование рекрутинговой компании «IT-Рекрутмент» в Иннополисе показало, что средняя зарплата российского junior-разработчика составляет 100–180 тыс. рублей, middle-разработчика 180–350 тыс. рублей, senior-разработчика 350–450 тыс. рублей.

В России тоже есть прогрессивная шкала – НДФЛ по повышенной ставке 15% уплачивается в том случае, если годовой доход физлица превысил 5 млн рублей, но это намного ниже, чем в Польше.

Из этих цифр становится очевидна сомнительность экономической выгоды от релокации. Можно даже предположить, что с учетом расходов на жилье, питание, медицину и т.д. выгоды нет совсем. Кроме того, эксперты «IT-Рекрутмент» прогнозируют рост средних зарплат ИТ-специалистов в России к концу 2022 года, так что если уж и ехать в Польшу, то, по-видимому, не за деньгами.





Политическая обстановка

Желающим релоцироваться стоит обратить внимание и на политическую обстановку в Польше. На сегодняшний день парламентское большинство принадлежит консервативной партии национального толка «Право и справедливость». На выборах 2015 года «Право и справедливость» декларировала скорое освобождение от сомнительных либеральных ценностей, возрождение христианских (католических) традиций и моральную революцию.

В 2017 году в процессе проведения реформы судебной системы Польши Евросоюз пригрозил введением санкций, так как в соответствии с законопроектом судебная система фактически переходила под контроль партии и парламента, в чем Евросоюз усмотрел угрозу нарушения основных ценностей ЕС.

В 2020 году в Польше прошла очередная волна протестов в связи с решением Конституционного суда о запрете абортов даже в случае неизлечимой болезни плода. Партия совместно с церковью также выступала против законодательного закрепления возможности оплодотворения путем «in vitro» (ЭКО), однако закон все равно был принят.

Не стоит забывать, что в условиях информационной войны против России отношения между нашими странами переживают не лучшие времена, и переехавшие в Польшу специалисты рискуют столкнуться с предвзятым и негативным отношением.





Экология

Комфортные условия для жизни – это не только про зарплату, качественные продукты питания и транспорт. Во многих отзывах тех, кто переехал в Польшу, можно увидеть жалобы на экологическую обстановку и связанные с этим проблемы со здоровьем. Одной из центральных экологических проблем в Польше является загрязненность воздуха.

По данным швейцарской компании IQAir, по состоянию на 2021 год Польша занимает 53 место в списке самых загрязненных стран мира – уровень вредных примесей в воздухе превышает норму в 3-5 раз. Так как Польша сильно зависит от угля – в жилых домах до сих пор сохранились угольные котлы старого типа, в сырое и прохладное время года на города опускается густой смог.

Один из вернувшихся из Польши айтишников в своем интервью белорусскому изданию отметил, что именно экология стала основной причиной возвращения на родину: «Экология. Она влияет на тебя прямо сейчас. У жены болели глаза, у меня — голова и глаза, дети стали много болеть, у старшего 3 бронхита за полгода, хотя до этого у него не было бронхита никогда.»





Можно ли уехать прямо сейчас?

За последние несколько месяцев процесс релокации в европейские страны, в том числе в Польшу сильно усложнился. Юрий Певзнер, основатель визового центра «ЭкспертВиз», прокомментировал прокомментировал ситуацию так: «До начала специальной операции выдавались так называемые мультивизы на длительный промежуток времени, до пяти лет. Сегодня такие визы практически не выдаются. В основном выдаются визы на срок поездки».

По сообщениям ИТ-специалистов, подавших заявки на получение PBH виз, выдача и оформление такого типа разрешений для россиян временно приостановлены. Причем пока нет возможности их оформить не только в России, но и в других местах релокации россиян.

Другими словами, действует правило отказа «по паспорту». Таким образом, на данный момент релокация в Польшу не может считаться разумным решением ни по экономическим, ни по политическим причинам.

Автор — эксперт-аналитик Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации