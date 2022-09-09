«Железный занавес 2.0», или Самоизоляция по-европейски

На прошедшей неделе страны Европейского Союза – с трудом и без намека на какое-либо единство – договорились о необходимости выдавать визы отдельным категориям россиян. Глава хромающей на обе ноги европейской дипломатии Жозеп Боррель преподнес это решение как подтверждение европейских государств своего священного права на самостоятельное регулирование допуска россиян в Шенгенскую зону. Плюсы от введения таких ограничений для ЕС лежат, конечно, не в практической плоскости, их цель – создать очередную искусственную картинку для заголовков в западных СМИ. Показать, насколько обычный россиянин зависим от евробюрократов, убедить, что этот россиянин, образ которого существует в головах чиновников ЕС, хочет одного – попасть в Европу любой ценой, а Европа, напротив, не хочет его у себя видеть.

Однако на деле приостановка соглашения о визовом режиме имеет минимальное значение для среднестатистического россиянина. Во-первых, статистика сообщает, что загранпаспорта есть у менее чем трети россиян. Во-вторых, во время пандемийных лет те из наших граждан, кто раньше часто или хотя бы время от времени посещал страны ЕС, уже успели научиться обходиться без таких поездок.

Может, в ЕС хотели создать адресные проблемы категории обеспеченных россиян? Опять мимо: увеличение сбора, сроков оформления документов, а также ряд дополнительных требований по срокам и целям поездок не смогут создать каких-то заметных проблем россиянам, у которых есть недвижимость или вид на жительство в странах ЕС.

Но вместе с откровенно агрессивными действиями прибалтийских стран, а также Польши и Финляндии, усугубляющимися на фоне отсутствия прямого сообщения между Россией и ЕС – опять же из-за введенных западных санкций, – подобная политика заставит дополнительно спотыкаться и без того усложнившиеся научные, профессиональные, культурные и бизнес-контакты между гражданами России и ЕС. Сколько российских и европейских врачей разных направлений, а также учителей, преподавателей вузов, академических ученых встречались и лично общались на важнейшие для их работы темы – и сколько их будет теперь? Такая политика доставит также определенные неудобства и родственному общению, ведь у российских семей теснейшие связи с немецкой, итальянской, французской диаспорами, да и в каждой европейской стране есть наши соотечественники, для которых сегодня их обычные связи могут неприятно усложниться.

Если же предположить, что целью визовых манипуляций является попытка сделать обычные визиты россиян в Европу некоей привилегией для того, чтобы разделить и противопоставить друг другу граждан внутри России, то и этот подход обречен на провал. В нашем обществе он провоцирует лишь раздражение, направленное на еврочиновников. И, поскольку инициаторы таких манипуляций – это именно европолитики, а вовсе не российские власти, то их действия лишь заставляют вспомнить об архаических империях от Древнего Египта до Вавилона, считавших себя «избранниками богов», а жителей иных стран – «варварами». В России эти ментальные проблемы политиков ЕС, взятые ими из глубин родоплеменной памяти, вызывают только острое желание не вставлять в график своих отпусков пункт о посещении европейских стран.

Напротив, глядя на государство и бизнес, развернувшиеся на Восток, обычный россиянин разворачивается туда же. Запад уже давно не центр мира: есть огромное количество мест в самой России, в которых хочется побывать, а уж если выбирать другие страны, то Китай, Индия, Турция, страны АСЕАН, Средней Азии, Персидского Залива или Северной Африки представляют собой новые и весьма привлекательные для нас направления.

Так для чего же страны ЕС под предводительством стран-лидеров антироссийского авангарда затеяли эти малопочтенные манипуляции? Думается, тут прослеживается вполне определенная внутриполитическая цель – попытаться как можно сильнее сократить контакты европейцев с россиянами, лишить их возможности лично увидеть, какая на самом деле сегодня Россия, пресечь нежелательное для политиков ЕС распространение идей о нашей стране как о реально работающей альтернативной модели развития. И, главное, во что бы то ни стало не допустить личного общения между мыслящими людьми, которые представляют собой интеллектуальную элиту наших обществ.

Выходит, страны ЕС возрождают и вручную опускают «Железный занавес 2.0» вовсе не для России, а для самих себя. Учитывая, что Европа изо дня в день все дальше уходит от своих исконных культурных традиций и ценностей, что происходит на фоне существенного падения уровня жизни, политика еврочиновников сигнализирует о своей удручающе быстрой трансформации в сторону агрессивного сообщества. Ценности которого, увы, и близко не похожи на идеалы эпохи Просвещения.

Россия, глядя на эти саморазрушительные действия Европы, не станет в ответ закрываться и наказывать отчуждением обычных граждан ЕС. Мы просто спокойно подождем, когда политический инфантилизм европейских политиков под напором объективной реальности заставит их, наконец, начать принимать взрослые решения.

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