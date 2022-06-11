Голод – как страшно звучит это слово, особенно для людей старшего поколения! Мой отец 1922 года рождения пережил три голода. Мой дед сказал ему: «Поезжай на юг, может быть, выживешь». Отец скитался с беспризорниками. Потом воевал, мама была в оккупации в Белореченске, тоже голодала. Голод после войны, карточки.

Их уже нет на этом свете, но они бы очень огорчились, узнав, что наступает угроза глобального голода, возможно, на годы. Мэры городов Франции готовятся раздавать карточки в этой развитой стране, экспортере продовольствия. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что голод может затронуть и его страну.

Люди голодают совсем не потому, что продовольствия мало, а потому что одни регионы страдают от засухи (Северная Африка, зона Сахеля – страны к югу от Сахары, Ближний Восток, Центральная Америка и Азия), другие – от перепроизводства. Мы так и не научились справедливо распределять продовольствие, чтобы ограничить людские страдания.

И вот проблема голода снова угрожает человечеству. Я не хочу его делить на русских, французов, украинцев и африканцев. Я был в Африке, я заглядывал в глаза людей, которые действительно голодали. В любой африканской деревне, даже самой бедной, вас всегда спросят, дали ли вам еды, потому что там это – вопрос выживания. Еда – это в основном каша из кукурузы, все, что у них есть. Но скоро и этого может не быть.

Согласно прогнозу Мирового банка, уже в текущем году мир столкнется с беспрецедентным по своим масштабам голодом, который поразит десятки миллионов людей. Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, текущая ситуация угрожает «призраком глобальной нехватки продовольствия, которая может длиться годами». Угроза нехватки продовольствия может охватить до 1,6 млрд человек. Почти четверть миллиарда уже сейчас на грани голода, при этом еще сотни миллионов могут оказаться за чертой бедности.

Целая цепь событий привела к этому. Ряд из них носит объективный характер: засуха в Индии, Франции, США и других регионах, производящих зерновые. В Китае, наоборот, сильные дожди задержали посевную. Эти страны собираются ограничить экспорт, чтобы прокормить собственное население. Индия ограничивает не только экспорт пшеницы, но и риса, а в Азии это – второй хлеб. Пандемия COVID-19 разрушила сложившиеся логистические цепочки. Возросла стоимость контейнерных перевозок вследствие торговой войны между США и КНР. В результате цена на пшеницу увеличилась на 53% с начала года, потом выросла еще на 6% после ограничения Индией экспорта зерновых.

Важной причиной обострения голода являются антироссийские санкции. Ограничения, наложенные на Россию, включая отказ западных компаний страховать российские грузы, отказ продавать нам многие важнейшие товары, включая семенной фонд, средства защиты растений, отказ от российского газа – все это является серьезной угрозой глобальной продовольственной безопасности. Газ необходим при производстве азотных удобрений и как компонент, и как топливо для их производства.

Особенно сложная ситуация сложилась с вывозом зерна из Одессы, поскольку в прибрежных водах ВСУ установили такое количество мин, что на разминирование акватории порта может потребоваться неделя-две. Кроме того, если вывозить пшеницу будут иностранные караваны судов, кто может гарантировать, что они не доставят оружие? Запад не раз нарушал свои обещания в этом вопросе, наиболее яркий пример – поставки США реактивных систем залпового огня HIMARS, способные достичь территории РФ. Как сообщает агентство Reuters, США также начали поставки Киеву ударных беспилотников Great Eagle, способных нести до 8 ракет на дистанцию до 400 км. Иными словами, США все делают для расширения зоны конфликта и достижения границ РФ.

Проблема усугубляется тем, что скопившееся зерно необходимо вывезти (а это около 20 млн т), и не только чтобы накормить голодающих – новый урожай может просто сгнить, если его не поместить в зернохранилища, элеваторы и т.д.

Россия и Украина обеспечивают 28% мирового экспорта пшеницы, 29% ячменя, 15% кукурузы и 75% подсолнечного масла. Экспорт продуктов питания только одной Украиной мог бы обеспечить продовольствием 400 млн человек. Это годовое потребление наименее развитых стран (LDC). Гутерреш отметил, что без поставок продовольствия Украины и России на мировые рынки нет действенного решения кризиса. Это так, особенно если учесть, что в России ожидается рекордный урожай зерновых, который может существенно превысить уровень прошлого года, а экспорт зерна – достичь 50 млн т, по словам главы Минсельхоза Патрушева.

Уместно задать вопрос – если на Западе так ждут продовольственной помощи от России, то как быть с украденными 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов, инвестированных, между прочим, в облигации с наивысшим кредитным рейтингом? Как быть с запретом продавать российское золото, нефть, газ и другие ресурсы? И уж если Евросоюз решил сломать, сложившуюся систему снабжения энергоресурсами из России, чем наказал прежде всего свое собственное население, то почему нам мешают продавать тот же газ и нефть на Восток, запрещая страховать российские грузы?

Двойные стандарты? Или, проще говоря, санкции санкциями, а помощь окажите? А мы за вашей спиной перекроем вам кран – собственно, уже перекрыли. В России подорожало практически все – импортные продукты, напитки, лекарства, автозапчасти, электроника, но самое главное – самолеты не могут летать как раньше, да и ремонтировать их скоро будет нечем.

А вот минеральные удобрения и продовольствие США из санкционного списка вывели. И вот что интересно: на фоне всех этих событий в США странным образом за последние недели неожиданно сгорели или были разрушены в результате необъяснимых явлений десятки складов с продовольствием. Известная железнодорожная компания Union Pacific не может доставить удобрения в штаты, производящие основную часть сельскохозяйственной продукции из-за «сокращения поставок». Кто и зачем их сократил? Кто и сколько миллиардов долларов заработал на Чикагской товарной бирже из-за взлетевших цен на пшеницу? А Джо Байден в разрастающемся продовольственном кризисе винит только Россию, предлагая все новые санкции и рестрикции. Но при этом и США и Европа думают, как бы купить российскую нефть, но только не по мировым ценам, а значительно дешевле.

Позицию России четко и ясно выразил президент Путин – помощь будет оказана, но санкции надо отменить. Против этого нельзя возразить, а продолжать торговаться – значит, вести мир к глобальному кризису в продовольственной сфере. Но кризис проявляется не только в этом – вся эта свистопляска с отказом от российских энергоносителей взвинтила инфляцию в США, Европе до рекордных значений за последние 40 лет. Самое ужасное: инфляция бьет по населению тех стран, которые пострадают от продовольственного кризиса.

Мало привезти зерно в порты стран и высыпать на причале, например, в странах к югу от Сахары или Северной Африки. Самое важное в борьбе с голодом – это доставить зерно нуждающимся, привезти в лагеря помощи голодающим в удаленных уголках этих стран, часто – по бездорожью, на примитивном транспорте. А эти издержки кто-нибудь считал?

Деньги – это еще не все. Несколько моих друзей работали в таких лагерях и видели голодных африканских детей. Худые до такой степени, что торчат ребра, руки и ноги – как палки. Если вы заболеете гриппом, то болезнь уложит вас в постель на неделю. Голодающий же за неделю болезни просто умрет. Поэтому в таких лагерях организована не только раздача еды, но и оказание медицинской помощи, обучение для детей, поскольку основная часть беженцев была вынуждена покинуть обжитые местах и оказались в таких лагерях с единственной целью – выжить.

Европейская пресса вынуждена признать, что Россия не может нести ответственность за распространение голода в мире. Например, французская газета L'Opinion пишет, что, несмотря на рекордный урожай зерновых в России, Москва не намерена нести ответственность за распространение голода в мире, так как торговле мешают введенные Евросоюзом санкции. L'Opinion отмечает, что цены на зерно растут, а инциденты при раздаче продовольствия нуждающимся увеличиваются. Например, в Нигерии в лагере беженцев погибли 30 человек вследствие беспорядков.

L'Opinion закономерно ставит вопрос, кто будет нести ответственность за угрожающую человечеству продовольственную катастрофу и отмечает позицию России, которая вполне обоснованно ставит вопрос об отмене санкций, стремясь при этом накормить нуждающихся. Газета подчеркивает, что Москва продолжает выполнять все обязательства по контрактам со странами Северной Африки и странами к югу от Сахары. Кроме того, Россия может также увеличить экспорт продовольствия в страны ЕАЭС. Но этому во многом мешают санкции – запрет на страхование наших грузов, на импорт семенного фонда и сельскохозяйственной техники и т.д.

Недавно влиятельный британский журнал The Economist также опубликовал резонансную статью о текущей продовольственной ситуации. Суть ее вот в чем.

Глобальная система производства продуктов питания, ослабленная COVID-19, изменением климата и ценовыми шоками на рынке энергоносителей, находится под угрозой дефицита продовольствия, который может длиться годами. Данная проблема требует срочного решения лидерами ведущих стран на планетарном уровне. Причем еще до спецоперации РФ на Украине Всемирная продовольственная организация объявила, что 2022 год будет тяжелейшим в плане обеспечения народонаселения продовольствием – изменение климата, рост цен на топливо, удобрения, нарушение логистических цепочек поставок товаров – все это создало почву для продовольственного кризиса, который угрожает человечеству уже этим летом. Украина отгрузила основную часть своего урожая до начала спецоперации. Россия пока еще продает свое зерно, несмотря на дополнительные расходы и риски для грузоотправителей, вызванные санкциями Запада. Стоит ли винить Россию в сложившейся сложной ситуации? Ответ очевиден.

The Economist считает, что подготовлена сцена для игры с обвинениями в адрес России со стороны Запада. При этом издание отмечает, что санкции усугубили положение, а спор может стать оправданием для бездействия. Тем времен люди будут голодать, а некоторые умрут.

В завершение автор делает важный вывод: вместо политических игр государства должны действовать сообща, и начать надо с открытия рынков. Европа должна помочь вывезти украинскую пшеницу сухопутным транспортом до портов Румынии или стран Балтии, однако это не более 20% урожая этой страны. Турция должна помочь в согласовании действий по разминированию акватории Одессы и прохождении каравана судов, (возможно, под международным контролем) через Босфор.

Также The Economist считает необходимым обеспечить кредитную поддержку странам – импортерам продовольствия, учитывая рост цен на зерновые, масличные и другие культуры, а также топливо. Для этого можно задействовать ресурсы Международного Валютного фонда, Мирового банка и его структур.

Кроме того, считает The Economist, страны – экспортеры продовольствия должны открыть свои рынки. Хороший пример такого подхода показывает Индонезия, поставляющая 60% пальмового масла в мире и снявшая временный запрет на его экспорт. Другим странам стоит подумать о замене использования продовольствия в качестве топлива для повышения экологических стандартов. До 10% всех зерновых культур используется для получения биотоплива для авиакомпаний, 18% растительного масла применяется для получения биодизельного топлива для автотранспорта. Если это поможет накормить голодающих, то можно отойти от экологических требований на время.

Все это нелегко будет реализовать на практике. Накормить хрупкий мир – дело каждого, заключает The Economist. С этим трудно не согласиться. Такого же мнения придерживается и генсек ООН Антониу Гутерреш. Он отметил, что представители ООН ведут переговоры по обеспечению экспорта зерна с Украины, а также экспорта продовольствия и минеральных удобрений из России.

Стоит только приветствовать усилия ООН в сфере продовольственной безопасности. Даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: «Мы смотрим, как вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути».

Глава МИДа РФ Сергей Лавров заявил, что «Москва сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы, в то время как Запад блокирует заход российских судов в свои порты и искусственно провоцирует кризис». «Западные страны, которые создали массу искусственных проблем – с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек – они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними», – отметил Лавров.

Пока готовился данный материал, вышла новость, что Евросоюз принимает шестой пакет антироссийских санкций, включающий частичный запрет на экспорт российской нефти. Так что же, господа евробюрократы, опять сотрясаем воздух и взвинчиваем цены на топливо? А как же голод?

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