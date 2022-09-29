Побыстрее и повыше

Мир сейчас переживает драматические времена. Сначала Федеральная резервная система (ФРС или Фед, как ее на жаргоне называют аналитики) трижды повысила процентные ставки, причем последние два раза весьма агрессивно – аж на целых 0,75%, что довольно много для текущей денежно-кредитной политики. Однако потребительская инфляция в США снизилась на символические 0,2%, это с 8,5 до 8,3%. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что он полон решимости победить инфляцию, несмотря на риски ввергнуть страну в рецессию. Напомню читателю, что формально рецессия, или спад в экономике – отрицательные темпы роста ВВП два квартала подряд. Это уже произошло, хотя Джо Байден и другие чиновники в его администрации пытаются спорить с очевидными фактами и даже предлагают ввести новое определение рецессии. Только дело тут не в дефинициях, а в том, что американская экономика падает уже полгода и пока не видно причин, почему этот процесс будет остановлен.

Знамя ФРС подхватила Кристин Лагард – глава Европейского центрального банка, также подняв процентную ставку на 0,75%. А там и остальные центральные банки мира стали ужесточать денежно-кредитную политику, поднимая процентные ставки. Всего более 70 центральных банков мира повысили ставки. Все эти меры делают кредит более дорогим, что сокращает возможности для развития корпоративного сектора экономики. А ФРС еще и продает со своего баланса облигации коммерческим банкам на сумму 90-95 млрд долларов, чтобы сократить предложение денег.

Отметим, что инфляционные процессы стали проявляться в ходе пандемии в 2020 году – нарушились сложившиеся логистические цепочки поставки товаров, повысились санитарные нормы упаковки продовольственных товаров (подорожал пластик). Торговая война с Китаем, которую объявил Дональд Трамп, привела к росту стоимости морских контейнерных перевозок в четыре раза. Основной объем грузов в международной торговле перевозится именно морем. Затем подорожали строительные материалы: лес, металл, арматура, в частности. Этим не преминули воспользоваться девелоперы, тут же задравшие цены на новостройки (особенно в России).

Далее, фактором инфляции стали антироссийские санкции, навязанные Европе Вашингтоном. Система поставок энергоносителей из России, сложившаяся в течение десятилетий, была сломана. Вместо дешевого российского природного газа, поставляемого по трубопроводам (а это самый дешевый вид транспорта), Евросоюз выбрал поставки сжиженного газа, для приема и использования которого нужно еще построить необходимую инфраструктуру – терминалы для приема судов-газовозов, заводы по регазификации и т.д. Разумеется, во многих странах этого не было и пришлось все создавать заново. А тем временем цены на газ подскочили в 4 (!) раза. Бюджеты многих богатых стран Европы затрещали – надо ведь как-то компенсировать населению резко выросшие расходы на отопление, готовку еды, автомобильное топливо и т.д. Но многие страны еще от ковида не оправились.

Поэтому к энергетическому кризису прибавился кризис промышленный и долговой.

Многие энергоемкие производства в Европе стали закрываться, другие – под угрозой закрытия или резкого сокращения. Так известная германская фирма BASF, выпускавшая фото- и кинопленку, магнитные носители и т.д., оказалась на грани закрытия. Многие стекольные, керамические фабрики в Германии, Италии и других странах Европы также под угрозой банкротства. Заговорили даже о «деиндустриализации» Германии и других государств ЕС. По крайней мере, их может спасти перенос в США, где есть нефть и газ, которые они еще и импортируют.

Чиновники Евросоюза недавно собирались принять новый пакет антироссийских санкций, включавший предельную цену на импорт российской нефти и газа. Не приняли – кворума не хватило, да и здравого смысла тоже. Как вы установите порог цен на нефть, рынок которой достаточно волатилен? Пересматривать его каждый день?

А ведь можно использовать еще и опыт Ирана ухода от санкций – смешивать российскую нефть с другой прямо в танкерах в открытом море. Как тут быть поставить надсмотрщика у каждого танкера? Да и потом, если российские нефтяные компании не будут получать достаточно прибыли, чтобы развивать и обустраивать новые скважины, они просто сократят добычу нефти. При существующем дефиците ее предложения на мировом рынке, можно ожидать, что прогнозы аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs по цене на нефть в конце 2022 – начале 2023 гг. 125 долларов за за бочку смеси Brent кажутся более чем скромными. А есть и более смелые оценки – 250 и более долларов за баррель.

Топливо внесло свой вклад в формирование инфляционный процессов, так как оно входит в стоимость доставки любого товара. А что же ФРС США? Она использует уже давно устаревший инструментарий денежно-кредитной политики, пытаясь победить инфляцию любой ценой.

Недавно агентство Bloomberg опубликовало интересную статью под названием «Прошлые кризисы хранят секреты преодоления будущих рецессий». Главная мысль статьи – Федеральная резервная система потеряла контроль над инфляцией и ценой восстановления контроля может стать рецессия. Однако рецессия вместе с высокими темпами инфляции экономисты называют стагфляцией. Стагфляция 2.0, так как это США уже пережили в 1970-х. Вспомним, что предшествовало этим явлениям. 1971 год – отказ США от Бреттон-Вудской денежной системы, которую сами США и предложили европейцам. Ослабленным после войны странам Европы они предложили отказаться от золотого стандарта – обмена бумажных денег на золото. Вместо этого они предложили т.н. «золотовалютный стандарт» – вы, мол, меняйте свои обесценившиеся валюты на наш крепкий доллар, а уж мы обменяем его на золотые слитки. Вся эта иллюзия длилась до 1971 года, когда у США не хватило золота обменять жалкие 29 млрд долларов, ходивших по Европе, не говоря о тех долларах, которые обращались в самих Штатах. Следствием стала резкая девальвация доллара и взлет цен на золото до 2500 в сегодняшних ценах. Затем война во Вьетнаме. Все это привело к огромной инфляции, доходившей до 20 и более процентов при стагнации экономики. Бывший в то время руководитель ФРС в 1979 году заявил, «что общество не желает принимать боль, необходимую для сдерживания инфляции, что делает невозможным для ФРС выполнение своей задачи», и покинул пост.

Главой Феда был назначен молодой Пол Волкер, объявившей о радикальном изменении политики ФРС – ставки поднимались до 20%! Что такое кредит для предприятий по ставке 20% и выше? Во все века это называлось ростовщичеством и за это сжигали на кострах. Ценой такого шага стала глубокая рецессия, миллионы людей остались без работы и были готовы работать за тарелку супа, как во времена Великой депрессии 1929-1933 гг., которую, кстати, можно было бы избежать, но ФРС предпочла не тратить деньги, считая, что это невозможно.

Но после решительных действий Пола Волкера, после горя и страданий, инфляция была взята под контроль – экономика несколько десятилетий развивалась стабильно и с низкими темпами инфляции. Волкер покинул ФРС в 1990 году, но потом сыграл важную роль по ликвидации последствий кризиса 2008 года. Он предложил рассекретить деятельность хедж-фондов, оперирующих миллиардами долларов, но при этом не раскрывавших информацию Комиссии по ценным бумагам и биржам. Они не были открытыми акционерными обществами (а именно LLC – Limited Liability Company), да к тому же зарегистрированными в офшорных зонах, и могли проводить очень рискованные сделки, иногда получая доходность до 100% годовых, а иногда – разоряясь. История знает немало таких случаев: хедж-фонд LTCM, в числе учредителей которого было два нобелевских лауреата по экономике, наоткрывал рискованных позиций с плечом на 125 млрд долларов, имея собственный капитал всего лишь 5 млрд. Чтобы не вызвать кризис на финансовом рынке, Минфин США в месте с Комиссией по ценным бумагам провели переговоры с кредиторами фонда, что организованно и без паники списать его убытки. Так вот именно в 2009 году Волкер предложил, чтобы любой финансовый институт, независимо от регистрации и формы собственности, владеющий активами на 50 млн долларов, был обязан раскрывать информацию о своей деятельности.

Складывается впечатление, что Джером Пауэлл хочет повторить подвиги Волкера. Иными словами, он хочет победить инфляцию даже ценой депрессии, глубокого спада. По оценкам Bloomberg Economics, он поднимет учетную ставку к концу текущего года до 4,4%, а к концу 2023 года – до 5%.

Известный американский экономист, предсказавший кризис на рынке недвижимости США в 2008 года Нуриэль Рубини считает, что при ставке ФРС в 4% в конце этого года рынок акций может обвалиться на 20-40%. Его мнение поддерживает другой экономист, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио. Их логика вполне очевидна, если уже сейчас доходность по 10-летним казначейским облигациям США достигает 4% (а это считается безрисковой доходностью) инвесторы сбрасывают дешевеющие акции и покупают облигации. При повышении процентных ставок растет и американский доллар. Индекс доллара, взвешенный к корзине шести основных валют (евро, франк, йена и т.д.) в моменте превышал 114 пунктов! Это приводит к снижению цен всех товаров, номинированных в долларах США. Снижается даже золото – традиционный актив-убежище для инвесторов во времена высокой инфляции.

Всех волнует вопрос – как долго продлится рецессия на мировых рынках? Рубини, которого за его мрачные прогнозы называют «доктор Судьба», считает, что она будет «долгой и уродливой» и продлится как минимум весь 2023 год. Он также предлагает принять во внимание гигантские долги, накопленные США и странами Европы. В своей книге «Мегаугрозы» он выделяет 11 факторов, которые могут снизить потенциальный рост экономики. В их числе: деглобализация мировой экономии и переход к блоковой модели, перенос производства из Китая и Азии в Европу и США, старение населения в развитых странах, миграционные ограничения из-за повторяющихся пандемий, глобальные изменения климата, разрыв отношений между США и Китаем.

Долговой кризис угрожает и развитым странам Европы. Государственные облигации Германии, локомотива ЕС, вызывают сомнения в их надежности, что отразилось в росте CDS (страховок от дефолта). Напомню читателям, что в 2011 году для спасения от дефолта по облигациям маленькой Греции с населением 8-10 млн человек ЕС и МВФ выдали беспрецедентных размеров кредит в 360 млрд евро! А сколько нужно денег для спасения от долгового кризиса всего Евросоюза и где их взять?

Не хотел бы выступать в роли мрачного прорицателя, но, полагаю, нам нужно подготовиться к длительному периоду глубокой рецессии и высоких темпов инфляции.



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