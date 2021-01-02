«Минута в месяц»: что известно о производстве нового фильма Миядзаки

Имя мастера анимации Хаяо Миядзаки известно даже тем, кто не знаком с культурой аниме. Созданные им фильмы пропитаны волшебством и загадкой. Почти во всех работах Миядзаки изобилуют вода, воздух и различные летающие аппараты: режиссер с детства был поклонником авиации. Героиня «Навсикаи из долины ветров» перемещается на реактивном планере, персонажи «Тоторо» летают на пушистом коте-автобусе, а в «Небесном замке Лапута» левитирует все, даже остров.

Для своей студии Миядзаки выбрал название Ghibli с отсылкой к названию модели итальянского самолета Caproni Ca 309 Ghibli. Все шедевры режиссера с 1985 года — от «Небесного замка Лапута» до «Ветер крепчает» — были созданы в этой студии.

Фильмы «Унесенные призраками» и «Ходячий замок», которые принесли Миядзаки всемирную славу, могли не выйти вовсе. После завершения работы над «Принцессой Мононоке» аниматор хотел завершить карьеру из-за ухудшения зрения. Но любовь к ремеслу оказалась сильнее, и в 2001 году Миядзаки подарил миру загадочную и поучительную историю о девочке Тихиро, которая попадает в населенный призраками город.

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В следующий раз режиссер хотел уйти на пенсию, закончив производство фильма «Ветер крепчает» в 2013 году. И снова работа не отпустила ветерана японской анимации, который не мог отказаться от воплощения новых идей. В 2018-м он снял короткометражку «Гусеница Боро», в которой впервые использовал 3D-технологии. В начале декабря в сети появился трейлер мультфильма его сына Горо Миядзаки «Ая и ведьма» — первого полнометражного CG-проекта Ghibli. В российский прокат экранизация сказки автора «Ходячего замка» Дианы Уинн Джонс выйдет 25 марта 2021 года.

Несмотря на эксперименты с новыми техниками, Миядзаки не отказался от классического рисования аниме вручную. В 2016-м он объявил о начале работы над полнометражным фильмом «Как поживаете?». По первым прогнозам режиссера проект должен был выйти к летней Олимпиаде-2020 в Токио. В процессе производства выяснилось, что фильм не будет готов даже к новой дате Олимпиады, которую перенесли на год вперед из-за пандемии коронавируса.

В мае 2020-го продюсер студии Ghibli Тосио Судзуки во время видео-конференции с HBO Max сообщил, что к моменту записи интервью было готово только 36 минут фильма.

«Многие режиссеры снимают фильмы на протяжении всей своей карьеры по мере взросления, — сказал Судзуки. — Когда Миядзаки вернулся и сказал, что хочет снять еще один фильм, я на самом деле ответил, что это не очень хорошая идея, потому что он уже многого достиг. Вы не можете вернуться и сделать то, что вы уже делали в прошлом. Вы должны сделать что-то другое. Одна из идей, которая возникла в результате этого, заключалась в том, почему бы не тратить больше времени и больше денег?».

По словам продюсера, работа над фильмом идет вручную, поэтому процесс затягивается на несколько лет. Он сообщил, что в производстве «Как поживаете?» участвуют 60 аниматоров, которые делают по одной минуте анимации в месяц.

«Это означает, что за 12 месяцев получается 12 минут фильма. На самом деле мы работаем в течение трех лет, так что это означает, что у нас уже есть 36 минут. Мы надеемся закончить в ближайшие три года», — отметил Судзуки в мае.

Новый фильм Миядзаки расскажет о 15-летнем подростке Дзюнъити Хонда, чьи взгляды на жизнь меняются в процессе переписки с дядей. Обсуждая философские вопросы на тему межличностных отношений, они многому друг у друга учатся. Также мальчик читает книгу под названием «Как поживаете?», которая оказывает существенное влияние на его мировоззрение.

Название фильма отсылает к одноименной книге 1937 года Гэндзабуро Ёсино. В майском интервью Судзуки опроверг информацию о том, что фильм был снят на основе этого произведения. По словам продюсера, книга просто присутствовала в сюжете и сыграла важную роль в развитии главного героя.