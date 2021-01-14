Умер Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский ушел из жизни. Ему шел 72 год. О трагедии сообщила ТАСС супруга заслуженного деятеля искусств России Екатерина Белоцерковская. Другие подробности произошедшего на данный момент не раскрываются. Известно лишь, что он на протяжении нескольких недель болел коронавирусом.

Информацию об уходе Грачевского также подтвердил у себя в Facebook поэт-песенник Симон Осиашвили. «Все. Боря Грачевский, 35 лет дружбы. Не могу», — написал он.

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Грачевский сообщил журналистам о заболевании коронавирусом еще 21 декабря.

На тот момент кинопродюсер находился дома и оценивал самочувствие как нормальное. «Да, я дома нахожусь, нормально себя чувствую», — говорил он РИА «Новости».

Но уже спустя неделю, 28 декабря, в СМИ появилась информация о госпитализации автора «Ералаша» в московскую Городскую клиническую больницу №52. «Я в больнице №52. Новый год проведу здесь, лечусь», — подтверждал Грачевский. При этом он заверял об отсутствии каких-либо осложнений. «Да ничего не случилось. COVID — как у всех. Нет осложнений. Лежу в маске, под капельницей», — утверждал он в интервью «360».

В самый канун Нового года, 31 декабря, кинематографист оказался в реанимации. В прессе объясняли это тем, что у Грачевского усилились одышка и слабость. В свою очередь Белоцерковская опровергала слухи об ухудшении состояния мужа, называя его «тяжелым, но стабильным». Также она подчеркивала, что мужчина остается в сознании, разговаривает и читает газеты.

3 января уже сам Грачевский рассказал о положительной динамике. «Начинаю здороветь», — заверил худрук «Ералаша».

Спустя еще шесть дней Telegram-канал Mash сообщил, что продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (отмечалось, что это произошло 7 января), а также ввели в медикаментозную кому. Но уже 11-го числа друг Грачевского Владимир Долинский заявил, что его вывели из медикаментозного сна и стабилизировали состояние.

Незадолго до этого супруга Грачевского публично обратилась к поклонникам и близким «отца» «Ералаша», призвав их верить в лучшее. «Мы надеемся, что победим, мы в это верим, и давайте верить все. Давайте просто молиться — в данной ситуации больше никто ничем не может помочь, а обсуждения абстрактные, тем более неверная информация, конечно же, влияют неблаготворно», — говорила она.

Днем 14 января, за несколько часов до трагического известия о смерти, в сети появились слухи о повторном введении Грачевского в медикаментозную кому. Источник утверждал, что продюсера пришлось подключить к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), требующемуся пациентам, которым уже не помогает ИВЛ. Состояние мужчины называлось тяжелым.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Московской области. Он впервые оказался на сцене в шестилетнем возрасте, однако до поступления во ВГИК в 1969-м успел поучиться в Калининградском механическом техникуме, поработать токарем и грузчиком, а также отслужить в армии. В 1974-м Грачевский вместе с Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш», впоследствии ставший культовым для страны явлением. Над своим детищем Грачевский трудился вплоть до самых последних дней.