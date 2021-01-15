«Последний из могикан»: что ждет «Ералаш» без Грачевского

Режиссер «Ералаша» Кирилл Седухин рассказал «Газете.Ru», что Борис Грачевский не уходил на пенсию и до конца жизни играл главную роль в судьбе киножурнала. Кроме того, недавно он предложил постановщику идею сериала для подростков.

«Работал активно — в частности, мы обсуждали проект помимо «Ералаша», — поделился Седухин. — Сериал для детей-подростков по идее Бориса Юрьевича. Я написал пилотную серию».

По словам режиссера, в последние два года он не участвовал в съемках «Ералаша» и был полностью вовлечен в новый проект.

«Сейчас предполагаю, что работа остановилась без вариантов возобновления. Была самая начальная стадия», — отметил он.

Причиной остановки производства режиссер назвал смерть Грачевского. Он добавил, что не знает о том, кто станет новым худруком «Ералаша». По словам постановщика, на эту должность могут претендовать многие сотрудники проекта.

«Про [нового] художественного руководителя не могу ничего сказать. Много достойных и талантливых людей работало на «Ералаше», — отметил Седухин.

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На своей странице «Вконтакте» режиссер опубликовал совместную фотографию с Грачевским во время рабочего процесса. На снимке кинематографисты запечатлены в школьном классе у компьютерного монитора.

«Спасибо за все, Борис Юрьевич! Вы солнце, которое грело своими лучами!» — написал Седухин.

Ранее другой режиссер «Ералаша» Владимир Панжев заявил об отсутствии сплоченной команды, которая станет достойным продолжателем дела Грачевского. Он рассказал, что раньше киножурналом занимался худсовет, которой не допустил бы закрытия проекта в подобной ситуации.

«Для того, чтобы сохранить структуру в рабочем состоянии, которая работала бы без руководителя, должна быть очень слитная, хорошо работающая как часы команда руководства, которая бы знала, как эту стратегию выполнять. Сейчас в «Ералаше» нет такого, — цитирует его радиостанция «Говорит Москва».

— Когда-то там был худсовет, состоящий из нескольких человек. Если бы это сохранилось в свое время, наверное, структуру можно было бы сохранить. Сейчас об этом очень трудно говорить. Там есть директор «Ералаша», но он директор. Это административная единица. Как он поведет себя в этой ситуации, я, например, не знаю».

На просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать слова коллеги Седухин ответил отказом. Он не стал критиковать мнение режиссера и выразил свою точку зрения на этот счет.

«Слова Панжева комментировать не берусь. Верю, что сильный талантливый руководитель может сплотить людей», — подчеркнул Седухин.

Актер Валерий Гаркалин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал Грачевского выдающимся режиссером, который оставил след в отечественном кинематографе. По словам артиста, ему трудно комментировать трагедию, поскольку Грачевский был для него близким человеком.

«Помимо того, что мы с ним сотрудничали много лет, нас связывала настоящая дружба. Боря обладал удивительными человеческими качествами, очень нежным отношением к ближнему, фантастическим остроумием. Он очень много работал и проявлял себя как выдающийся кинематографист. Я бы даже сказал, он был одним из «последних могикан», которые оставили след в отечественном кино, — сказал Гаркалин. — Не говоря уже о том, что он является создателем замечательного киножурнала «Ералаш», где было много сюжетов, связанных с моими персонажами. Мы с ним очень интересно придумывали каждый раз эти маленькие забавные истории. Я не могу не грустить и не печалиться, зная, что это непоправимо».

Актер не смог ответить на вопрос о будущем «Ералаша» и возможности создать подобный проект, который также объединит поколения.

«Я не могу прогнозировать, — сказал Гаркалин. — То, что было — было прекрасно, а что будет — я не знаю».

Заслуженный деятель искусств России Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В декабре он получил положительный результат на коронавирус и находился на лечении в больнице. Согласно источнику РИА «Новости», худрука «Ералаша» похоронят на Троекуровском кладбище.