Актер из «Ликвидации» и «Молодежки» Юрий Лахин умер от коронавируса

Уральский драматург Николай Коляда сообщил о смерти актера Юрия Лахина, известного по сериалам «Ликвидация» и «Молодежка». Он рассказал, что заслуженный артист РСФСР скончался в Москве.

«Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме. Играл все. Кто из старшего поколения не помнит его «Дикаря»? — написал Коляда в Facebook.

Позднее он рассказал екатеринбургскому порталу E1.RU, что узнал о гибели Лахина от актрисы Ольги Битюцкой.

«Она училась в театральном вместе со мной. Юра учился младше меня на курс, а Ольга на курс старше. Наша [актриса] Тамара Зимина дружит с Еленой Борисовой, она жена Юры и тоже бывшая артистка нашей Драмы. Елена говорила, что он болел, серьезно болел в последнее время, — поделился Коляда. — Юра когда-то был такой кумир, такая звезда. Играл все главные роли! Кого он только не играл. Жалко ужасно. Он, вроде, не пил, не курил, здоровьем своим занимался. Артист был блистательный, просто блистательный».

Сама Битюцкая рассказала, что за несколько дней до Нового года Лахина положили в больницу с осложнениями после перенесенного COVID-19. По ее словам, актер и его супруга Елена переболели коронавирусом в декабре.

«Потом Юре сделали КТ и увидели осложнения после коронавируса. Забрали в больницу и там, к сожалению, не смогли ничем помочь. Он месяц там пробыл и сегодня утром умер, — сообщила подруга актера. — Лена говорит, что его хорошо лечили и они надеялись на выздоровление. Это огромная потеря. Такой человечище, такой актер».

Позднее она уточнила, что Лахин перенес COVID-19 дома, а затем его увезли в больницу из-за проблем с легкими.

«И вот, не смогли его спасти, к сожалению, сегодня утром его не стало. Этого огромного человека, огромного актера и прекрасного человека», — сказала актриса «Пятому каналу».

По словам Битюцкой, Лахин не сумел в полной мере реализовать свой актерской потенциал, но это не помешало ему завоевать любовь зрителей.

«Мы дружили много лет. Учились вместе в Свердловском театральном училище и с Юрой, и с его женой Еленой Борисовой. Ей очень тяжело. Она осталась одна. Прожили они всю жизнь, как две половинки одного целого. Она просто в трудном состоянии. Надо это пережить, такую утрату», — сказала Битюцкая.

Режиссер детективного сериала «Ликвидация» Сергей Урсуляк назвал смерть актера трагедией для всех, кто когда-либо с ним работал.

«Это огромная потеря для нас всех и всех, кто знал его, всех, кто любил Юру и всех, кто работал с ним. Он был замечательным артистом, я очень сожалею, что за последние годы мы с ним не работали, не встречались, — сказал Урсуляк «Звезде».

— Я очень радовался возможности с ним работать. Конечно, это ужасная трагедия, я соболезную всем, кто знал Юру, всем, кто любил Юру, всем близким, родным. Для меня это большая личная потеря».

Артист родился родился 23 июля 1952 года в Запорожье и вскоре вместе с родителями переехал на Урал. В 1978 году Лахин окончил Свердловское театральное училище и проработал 11 лет в Свердловском академическом театре драмы. Переехав в Москву, актер пришел в открывающийся Театр на Покровке и прослужил в нем с 1989-го по 1996 год. Он был одним из главных помощников худрука театра Сергея Арцибашева. С 1996-го по 2021 год Лахин являлся артистом «Сатирикона». Актер играл в постановках «А этот выпал из гнезда» Кена Кизи, «Дикарь» Алехандро Касона, «Ромео и Джульетта» и «Гамлет» Уильяма Шекспира, «Кьоджинские перепалки» и «Синьор Тодеро хозяин» Карло Гольдони, «Жак и его Господин» Милана Кундеры, «Лев зимой» Джеймса Голдмена, «Слуги и снег» Айрис Мердок и «Доходное место» Александра Островского.

Широкая аудитория знает Лахина благодаря его ролям в сериалах «Молодежка», «Ликвидация», «Громовы», «Верни мою любовь» и «Вечный зов». Также он снимался в фильмах «Жизнь одна», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Антикиллер».