Называют «дядя Миша»: как Ефремову живется в тюрьме

Отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов адаптировался в колонии в Белгородской области, пишет StarHit со ссылкой на окружение актера. Поначалу ему было тяжело привыкнуть к распорядку дня, но сейчас он убежден, что «жить там можно и, может, даже нужно».

«Все к нему очень хорошо относятся: и другие заключенные, и начальство называют «дядя Миша», — рассказал собеседник издания. — Он со всеми ладит, условиями доволен, едой — тоже. Хотя режим дня, конечно, немного непривычный — очень ранние подъемы. Говорит, что так, мол, и жаворонком станет».

Большую часть дня Ефремов и другие заключенные проводят за работой. По информации телеканала «Звезда», актер осваивает профессию швеи-моториста. После трех месяцев обучения он сможет работать по этой специальности.

«Михаил тоже трудится, — отметили в окружении артиста. — Когда он немного приболел, подхватил насморк [21 января СМИ писали, что у Ефремова коронавирус, но позже информация не подтвердилась] и его на какое-то время освободили от работы, то даже как-то непривычно себя чувствовал: мол, лучше чем-то заниматься, так день быстрее проходит».

Сотрудник колонии на условиях анонимности рассказал, что Ефремов почти каждый день созванивается с женой Софьей Кругликовой. Кроме того, у заключенных есть платная возможность связаться с близкими по видеосвязи. Навещать актера пока нельзя из-за карантина.

«С друзьями переписывается, никто про него не забывает, все поддерживают, — говорится в статье. — А сколько посылок шлют — и теплую одежду, и какие-то закрутки, сладости, и чего только там нет. Но у каждого заключенного лимит на передачи. Поэтому многое, к сожалению, приходится утилизировать».

В январе 2021 года Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в автоаварии Сергея Захарова Валерию. Актер попросил прощения и пообещал сделать все возможное для его семьи. В письме он, в частности, усомнился в том, что сможет вернуться к нормальной жизни и продолжить актерскую карьеру.

«Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — говорится в тексте послания, опубликованном в Telegram-канале Mash.

Представитель пострадавшей стороны, адвокат Александр Добровинский сказал РБК, что сын Захарова «неоднозначно отреагировал» на письмо Ефремова.

«В нем [письме] Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере — рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца», — прокомментировал Добровинский.

8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии в центре столицы, в результате которой погиб водитель автофургона Сергей Захаров. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позднее артист подал апелляцию на решение суда, попросив смягчить наказание. В октябре Мосгорсуд изменил приговор Ефремову, признав смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба родственникам погибшего в аварии. В результате срок был снижен на полгода.