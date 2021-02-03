«Гоголь-центра» уже не будет»: что изменится после ухода Серебренникова

Пресс-служба департамента культуры отказалась комментировать РИА «Новости» анонимные источники. Глава департамента Александр Кибовский на звонок корреспондента «Газеты.Ru» не ответил.

Актриса Лия Ахеджакова, сыгравшая у Кирилла Серебренникова в фильмах «Изображая жертву» и «Лето», заявила, что его уход из «Гоголь-центра» станет проклятием для всего театрального сообщества.

«Этого не может быть. Это преступление чистой воды», — сказала Ахеджакова в разговоре с «Газетой.Ru».

Народная артистка России выразила надежду, что нынешний министр культуры Ольга Любимова этого не допустит. По мнению Ахеджаковой, у Серебренникова много талантливых и верных учеников, но ни один из них не мог бы заменить режиссера на посту худрука.

«О каким преемниках может идти речь? Он же не старый. Он молодой режиссер! Да, «Гоголь-центр» — это семья. За то время, что Серебренников находился под домашним арестом, его ученики смогли сохранить театр. Нет, этого [ухода с поста] не случится», — добавила Ахеджакова.

Накануне, 2 февраля, «Гоголь-центр» отпраздновал восьмой день рождения. За это время, как отметил Серебренников, театр выпустил 60 премьерных спектаклей, провел 35 гастролей и заработал около миллиарда рублей при 98% заполняемости. В своей речи режиссер назвал «Гоголь-центр» смыслом жизни, поблагодарил коллег, зрителей и отдельно бывшего руководителя департамента культуры Сергея Капкова.

В разговоре с «Газетой.Ru» Капков с сожалением отметил, что с уходом Серебренникова «Гоголь-центр» прекратит свое существование как театр современной, актуальной пьесы.

«Во-первых, это пока еще слухи. Во-вторых, не зная, кто будет назначен на его место, сложно говорить. Согласно логике, которая подтверждена, в том числе моей работой на посту главы департамента культуры, любой театр после смены руководства будет существовать до тех пор, пока не изменят репертуар. «Гоголь-центра», каким его создал Серебренников, уже не будет», — поделился мнением Капков.

По мнению бывшего руководителя столичного департамента культуры, среди учеников нет замены Серебренникову, поскольку все они еще молодые артисты. «Серебренников — режиссер. Его ученики же скорее артисты. Они еще очень молоды. Наверное, многие уйдут из «Гоголь-центра» вслед за ним», — заключил Капков.

Примечательно, что еще в 2015 году Серебренников пообещал, что покинет театр по окончании контракта.

«Через пять лет [кончится контракт], мне его продлили на второй срок. Отработаю его и уйду. Власть в театре, как и во всех сферах, должна быть сменяемой», — сказал режиссер в интервью «Коммерсанту».

В недавнем интервью подкасту «В своем репертуаре» Серебренников заявил, что с уходом из театра жизнь не заканчивается. По словам режиссера, «Гоголь-центр» — это концепция, которая исчезнет, как только носители этой идеи договорятся, что дальше они живут каждый своей жизнью.

«Я понимаю, откуда берется идея преемничества, но это абсурд. Нас назначают, мы работаем, мы тратим свою жизнь на благо отечественной культуры. А дальше — продолжаем жить свою жизнь дальше», — отметил он.

Театральный критик и театровед, доцент школы-студии МХАТ и ГИТИС Павел Руднев считает, что непродление контракта с Серебренниковым свидетельствует об изменениях во взаимоотношениях власти и театра.

«Последние десять лет власть постоянно говорила о том, что театры должны зарабатывать, заботиться о зрителе, отрабатывать государственную копеечку. Успешные театры ставили в пример неуспешным. «Гоголь-центр» — один из самых посещаемых и самых трудоспособных театров страны. Здесь всегда супераншлаги, премьеры и события.

Означает ли непродление контракта, что успех театра больше не является критерием качества для власти и теперь другим худрукам можно не задумываться о зрителе и продажах?» — задался вопросом Руднев в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению критика, непродление контракта также может означать, что власть больше не поддерживает модель «театра-дома», идею русского репертуарного театра, которой следовал «Гоголь-центр».

В 2012 году Серебренников стал худруком на тот момент Московского драматического театра имени Гоголя. Бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков назначил постановщика на пост без объявления открытого конкурса, это вызвало протесты в труппе. Серебренников объявил о расформировании театра и превращении его в «Гоголь-центр».

В 2015 году театр столкнулся с экономическими проблемами. По словам Александра Кибовского, сменившего Капкова на посту руководителя департамента культуры, долг «Гоголь-центра» составил 80 млн рублей, что практически равнялось «бюджетному заданию театра». Анастасия Голуб, рассказавшая о финансовых трудностях в театре, ушла с поста директора спустя четыре месяца после назначения. Вскоре на ее место был назначен сам худрук Серебренников, но фактически управление взял на себя Алексей Кабешев. По словам режиссера, он не может выполнять обязанности директора театра, так как не разбирается в «экономике» и «бумажках».

В 2017 году Серебренникову, а также на тот момент генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому, продюсеру Екатерине Вороновой, гендиректору Юрию Итину, бухгалтеру Нине Масляевой и начальнице департамента Минкультуры Софье Апфельбаум предъявили обвинения в хищении в особо крупном размере. «Седьмая студия» — проект Серебренникова, созданный им в 2011-2012 годах на базе экспериментального курса в Школе-студии МХАТ.

Изначально речь шла о хищении 216,5 млн рублей. Эта сумма, по версии следствия, была выделена правительством в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа». Впоследствии в ходе расследования звучали разные суммы якобы похищенных средств. 26 июня 2020 года Мещанский суд признал фигурантов дела виновными в хищении 129 млн рублей. Серебренникова приговорил к трем годам условно и штрафу в 800 тыс. рублей. Режиссеру не запретили занимать руководящую должность в «Гоголь-центре».