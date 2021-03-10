Композитор Людмила Лядова умерла от коронавируса

Певица, композитор и пианистка Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни в Москве. Об этом утром 10 марта сообщила исполнительница Наталия Косминская на своей странице в Facebook.

«Сегодня, не сумев победить эту проклятую болезнь, нас покинула любимая всеми народная артистка России Людмила Лядова. 29 марта ей исполнилось бы 96 лет, — написала певица. — Для меня она была самым близким человеком! Светлая память о великой женщине».

По предварительной информации, похороны Лядовой пройдут 13 марта в Москве. Об этом заявил представитель артистки Виталий Мирошников. Он отметил, что родственники знаменитости хотят похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

«Людмила Алексеевна умерла. Предварительно прощание планируется в субботу, вероятнее всего в Союзе композиторов (в Московском доме композиторов)», — цитирует Мирошникова ТАСС

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Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил ТАСС, что Лядовой могут установить памятную табличку в Москве.

«Людмила была всегда очень открытой и давала много радости своим почитателям. Я думаю, что она достойна того, чтобы на доме, где она жила, установили памятную табличку. Если к нам в Мосгордуму обратятся с таким предложением, то мы обязательно рассмотрим его», — сказал Герасимов.

Заболевшая коронавирусом пианистка была госпитализирована в московскую больницу 27 февраля. По словам представителя Лядовой, она поступила в клинику в стабильно тяжелом состоянии с 75-процентным поражением легких. На фоне кислородного голодания артистка была переведена в реанимацию. Накануне Международного женского дня Мирошников обрадовал поклонников знаменитости, сообщив о положительной динамике лечения. Он отметил, что Лядова даже смогла поговорить по телефону. По словам Мирошникова, на тот момент артистка продолжала пользоваться кислородной маской, но уже могла обходиться без нее.

Знаменитая пианистка, певица и композитор родилась 29 марта 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье профессиональных музыкантов. Родители с детства готовили дочь к карьере пианистки. Также Лядова пела и писала музыку к композициям. В 1948 году девушка окончила Свердловскую консерваторию. С 1946 по 1951 год она выступала в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой — они стали лауреатами второго Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

В разные годы песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Леонид Утесов и другие. Одной из самых известных песен является «Старый марш» на стихи Михаила Владимова. Первым эту композицию исполнил Кобзон, но позднее она перешла в репертуар Юрия Богатикова. На стихи Людмилы Давидович и Виктора Драгунского Лядова написала «Чудо-песенку», которую исполнила сама. Затем ее пели Гелена Великанова, Капиталина Лазаренко, Тамара Миансарова, Нина Дорда и британская певица Джерри Скотт. Композиция Лядовой «Барабан» на стихи Игоря Шаферана звучала в исполнении Хиля с большим оркестром.

Лядова также пробовала свои силы в песенной лирике, создавала военные марши, песни для духовного хора, а также писала и исполняла романсы. Она часто проводила встречи с поклонниками и отдала много сил педагогической работе. В 2000 году Лядова выпустила сборник детских песен «Почемучка». За вклад в отечественную культура артистка была награждена Орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Орденом Дружбы, Орденом Почета.