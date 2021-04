Легендарный рэпер DMX умер в 50 лет

Один из самых популярных и успешных рэперов конца 1990-х и начала 2000-х Эрл Симмонс (DMX) ушел из жизни в больнице города Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, 9 апреля. В момент смерти рядом с 50-летним артистом, находившимся на аппарате жизнеобеспечения, были его родственники. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление семьи музыканта.

«Эрл был воином, который сражался до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, проведенным с ним. Музыка Эрла вдохновляла бесчисленных поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно», — говорится в сообщении.

— Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь, поскольку мы скорбим о потере нашего брата, отца, дяди и человека, которого мир знал как DMX. Мы поделимся информацией о его поминальной службе, как только детали будут уточнены».

За неделю до смерти DMX был госпитализирован с сердечным приступом. 7 апреля менеджер Стив Рифкинд заявил, что артист по-прежнему находится в коме на аппарате жизнеобеспечения и ожидает тест на функционирование мозга. Согласно источникам TMZ, причиной резкого ухудшения здоровья Симмонса стали наркотики. Сообщается, что передозировка произошла у рэпера дома и спровоцировала сердечный приступ. Затем музыканта перевели в отделение интенсивной терапии.

Источник рассказал порталу, что Симмонс находился в «вегетативном состоянии», а врачи предупреждали о вероятности летального исхода. Издание утверждало, что исполнитель несколько лет боролся со злоупотреблением психоактивными веществами и несколько раз проходил реабилитацию. Юрист музыканта Мюррей Ричман не стал подтверждать информацию о запрещенных веществах, заявив, что «ничего об этом не знает». Он рассказал, что рядом с Симмонсом были жена и некоторые из его детей.

По словам врачей, получасовая нехватка кислорода серьезно повлияла на мозг музыканта, из-за чего у него заметно снизилась мозговая активность.

Артист родился 18 декабря 1970 года в Нью-Йорке. Музыкальная карьера DMX официально началась в 1992 году, когда он выпустил свой первый трек «Born Loser». Дебютный альбом рэпера под названием It's Dark and Hell Is Hot возглавил топ Billboard. Его следующие пять альбомов (Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, ...And Then There Was X, The Great Depression, Grand Champ и Year of the Dog… Again) также поднимались на первые строчки главных музыкальных чартов. Наиболее узнаваемыми песнями Симмонса стали «Party Up» («Up in Here»), «X Gon' Dogs Out» и «Give It To Ya». Последний альбом музыканта «Redemption of the Beast» вышел в 2015 году. За свою карьеру DMX получил несколько номинаций на «Грэмми» и был лауреатом музыкальной премии American Music Award.

В начале нулевых годов рэпер начал актерскую карьеру и снялся в двух успешных фильмах с Джетом Ли — «Ромео должен умереть» и «От колыбели до могилы». В 2004 году он спродюсировал и сыграл главную роль в картине «Никогда не умирай в одиночку», однако она провалилась в прокате.

За свою жизнь рэпер имел много проблем с законом. Музыканта арестовывали в нескольких штатах по обвинениям, связанным с наркотиками, налоговым мошенничеством, неуплатой алиментов, сопротивлением аресту и жестоким обращением с животными. Многочисленные судебные разбирательства постоянно тормозили его карьеру. У DMX остались пятнадцать детей, рожденных от девяти женщин.