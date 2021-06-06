Режиссер, скульптор и художник: ушел из жизни Резо Габриадзе

Советский и грузинский сценарист, художник и скульптор Резо Габриадзе умер в Тбилиси на 85-м году жизни. Об этом сообщают грузинские СМИ, которые ссылаются на Министерство культуры и спорта Грузии и семью кинематографиста.

«Резо Габриадзе умер в возрасте 84 лет. Художник, режиссер театра и кино, писатель и скульптор родился в 1936 году в Кутаиси. Он автор более 35 фильмов, в том числе «Мимино», «Ар Идардо», «Шерекилеби», «Необычная выставка», «Трое в пути» и так далее», — говорится на сайте телекомпании «Рустави 2».

Вместе с Георгием Данелией Габриадзе написал сценарии к культовым лентам «Кин-дза-дза!» и «Мимино» (над последним также работала Виктория Токарева). Другими известными фильмами, в создании которых участвовал Габриадзе, стали «Чудаки», «Не горюй!», «Необыкновенная выставка», «Кувшин», «Серенада», «Пари», «Субботний вечер», «Три рубля», «Бабочка» и «Паспорт».

В 1981 году Габриадзе открыл Театр марионеток в квартале старинной застройки в Тбилиси. Основатель учреждения работал в нем режиссером, драматургом, художником и скульптором. В репертуаре театра представлены спектакли «Осень моей весны», «Сталинград», «Рамона» и «Бриллиант Маршала де Фантье».

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С начала 90-х Габриадзе работал в Швейцарии, Франции и других странах. Он поставил спектакль «Какая грусть — конец аллеи» в швейцарском Театре Види Лозанн (Théâtre Vidy-Lausanne) и «Кутаиси» в Париже. Постановки драматурга участвовали в международных театральных фестивалях в Авиньоне, Эдинбурге, Нью-Йорке, Торонто, Белграде, Чарлстоне, Дрездене и Москве. В 1994 году Габриадзе стал режиссером спектакля «Песнь о Волге», который позднее переименовали в «Сталинградскую битву». Его работы по живописи, графике и скульптуре также известны по всему миру. Некоторые экспонаты, сделанные руками Габриадзе, находятся в государственных и частных коллекциях во многих странах мира.

Одной из самых известных работ Габриадзе как скульптора является памятник Чижику-Пыжику, который был открыт в Санкт-Петербурге в 1994 году. Год спустя он установил в Северной столице памятник «Нос майора Ковалева» в честь героя повести Николая Гоголя.

Также он создал скульптурную композицию «Памятник герою одесских анекдотов Рабиновичу», расположенную в Одессе. Кроме того, Габриадзе рисовал иллюстрации к книгам. В мюнхенском издательстве Sieveking Verlag вышел иллюстрированный альбом «Габриадзе. Поэт-художник Грузии» с картинами и текстами художника.

Его сын Леван Габриадзе — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер грузинского происхождения. В возрасте 17 лет он исполнил одну из главных ролей в картине «Кин-дза-дза!». В 2017 году Габриадзе-младший завершил работу над мультфильмом по рассказам своего отца «Знаешь, мама, где я был?». В мировой прокат он вышел под названием Rezo. Действие анимационной ленты происходит после войны в городе Цхалтубо недалеко от Кутаиси, где живет десятилетний Резо.

Заслуги Габриадзе отмечены большим количеством премий. Он был кавалером Ордена искусства и литературы Французской Республики, лауреатом Государственной премии Шота Руставели, лауреатом Государственной премии СССР, а также премий «Ника», «Триумф», «Золотая маска», «Золотая Софи», «Царское Село» и других.