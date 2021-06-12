«Ориентировался на Little Big»: исландец Дади Фрейр об успехе на «Евровидении»

— У вас был запланировано выступление на фестивале «Стереолето» в Петербурге в эти дни, но его пришлось отменить.

— К сожалению, в этот раз у меня не получилось приехать из-за коронавируса. Вы в курсе, что мы не смогли выступить на «Евровидении», и до сих пор пока приходится соблюдать карантин. Так что, пришлось перенести выступление у вас на следующий год. Я еще ни разу не был в России, поэтому жду с нетерпением.

— Вы заняли на «Евровидении» четвертое место, но на конкурсе показали запись вашего выступление еще до обнаружения COVID-19 у группы. Вы довольны этим результатом?

— Это высокое место. Но мне не принесло это чувства радости, потому что я не выступил, а просто наблюдал со стороны. Безусловно, приятно, когда твою песню оценивают высоко, но хотелось быть там, в Роттердаме на сцене — ощутить дух соперничества.

— Насколько, на ваш взгляд, повлиял тот факт, что зрители и жюри не видели вас на сцене, а смотрели запись с репетиции, на итоговый результат?

— Я не думаю, что кардинально это изменило бы общую картину. Была пара вещей, которые я бы исправил на живом выступлении, но это больше касается технической части — освещения и съемки. Что касается исполнения песни, то оно было таким, как я его задумывал.

— Вы видели выступления всех участников?

— Да, хоть я и не был в зале, но конкурс посмотрел в полном объеме.

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— Что вы можете сказать о выступлении Манижи?

— Это один из моих любимых номеров! Я даже смотрел национальный российский отбор на «Евровидение». Честно говоря, я ожидал, что в это году снова будут Little Big, но они отказались, и это стало сюрпризом. Но Манижа мне тоже очень понравилась. Очень интересная необычная песня. Больше всего мне понравился ее образ — крутая и уверенная в себе.

— Вы жалеете, что Little Big отказались от участия в этом году?

— Я их большой поклонник и начал следить за ними давно — задолго до 2020 года. Они очень повлияли на мою подготовку к «Евровидению» как в прошлом, так и в этом году. Я ориентировался на них, смотрел за поведением, пластикой, жестикуляцией. Когда в прошлом году объявили, что Little Big поедут на «Евровидение», я очень обрадовался.

Конечно, поначалу я расстроился, что в этом году они отказались от участия, но у нас в памяти остался их прошлогодний номер, и это здорово. Манижа тоже выступила отлично.

— Раз вы давно следите за творчеством Little Big, то есть ли еще российские музыканты, которые вам интересны?

— Честно говоря, знаю только еще одного российского исполнителя. Это Витас. Но это логично — он стал интернет-мемом, и поэтому его знают очень многие в Европе.

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— Вам понравились победители этого года — итальянцы Måneskin? Их победа стала для вас неожиданностью?

— Ничего неожиданного, они были фаворитами задолго до конкурса, и их победа стала закономерной. У них замечательная группа, которая, я надеюсь, построит хорошую карьеру уже после «Евровидения» и станет популярной во многих странах.

— Победа рок-группы — редкий случай на «Евровидении». Что вы думаете о современной рок-музыке, в каком состоянии она пребывает?

— Я очень плохо разбираюсь в современном роке и следил за жанром еще в юношеском возрасте. Сейчас я почти не слушаю гитарную музыку. Наверное, наиболее близкое к року, что я слушаю сейчас — это Tame Impala.

Но итальянцы мне очень понравились. У них традиционное звучание, что стало неожиданностью для многих. Уверен, что в будущие годы мы увидим на «Евровидении» их подражателей, но не думаю, что они смогут добиться успеха. Måneskin победили, но не нашли универсального рецепта победы. Если посмотреть на победителей конкурса последних десяти лет, то они почти все разные.

— В последние год Исландия стала мировым трендом. Многие люди хотят у вас побывать, исландская сборная по футболу не так давно была на слуху у всех болельщиков, а недавно на Netflix вышел фильм о «Евровидении» про исландских участников. Это стихийный интерес, или же ваше правительство что-то для этого делает?

— Исландия страна маленькая и удаленная от других, но богатая. У нас небольшое население, поэтому у государства достаточно денег. Поэтому правительство вкладывает серьезные средства для продвижения имиджа Исландии в мире. У нас есть туристический слоган «Inspired by Iceland», идет работа по привлечению туристов. Но есть трудности — долететь до нас из Европы доступно многим, но проживание в Исландии — это дорогое удовольствие. Цены у нас кусаются.

Немногочисленность населения также играет на руку музыкантам. У нас нет такой бешеной конкуренции, и поэтому легче добиться определенного уровня местной популярности. В этом случае уже легче выходить на международный рынок, заявляя о себе, как о звезде в Исландии.

— Какие у вас планы на будущее? У вас уже заявлен тур по Европе, не хотите ли попробовать себя на американском рынке?

— А у меня уже есть запланированный тур в США. Я стараюсь приехать с концертами в как можно больше стран. И, например, в Америке все билеты уже проданы.

— Ваше участие в «Евровидении» повлияло на рост популярности в мире?

— Не просто повлияло, а кардинально изменило мою карьеру. До «Евровидения» я преимущественно вступал в Исландии. Меня хорошо знали на родине, но вне ее пределов — нет. Сейчас у меня тур по Европе и даже в США. Два года назад я такого не мог себе позволить. Я смотрю на показатели своих соцсетей, и там все цифры подскочили в 20-30 раз, и на музыкальных стриминговых сервисах такая же картина.