«Разочарование и расстройство»: звезды о выступлении России на Евро-2020

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Результат сборной России на Евро — провал. По-моему, это самое неприличное поражение на чемпионатах Европы за все время, что я болею. Причем не могу сказать, что мы не были готовы к этому. Но, к сожалению, у нас страдает исполнительское мастерство, хотя физически команда была более-менее подготовлена. Как итог — получилось безрадостное зрелище.

Думаю, первый тайм с датчанами мы отыграли неплохо, на контратаках, но первый гол нас расстроил. Я не специалист, однако, на мой взгляд, были допущены явные просчеты. Например, в отношении вратаря. Убежден, что должен был стоять Антон Шунин — он высокорослый, профессионально отыгрывается с полевыми. Первый гол вчера можно было не допустить, если бы голкипер правильно разместился в воротах. Кроме того, у нас слабая линия обороны. И, конечно, пора начинать играть в какую-то иную систему нападения: эти сплошные навесы уже просто раздражают.

Пожалуй, единственный умелый игрок в нашей команде — Александр Головин, с опытом, техникой, дриблингом. Надо каким-то образом повышать класс игроков, растить футболистов с хорошим арсеналом технических приемов. А то у нас два-три паса — и потеря мяча. Это признак неумелости.

У меня есть надежда на молодежь, несмотря на то, что они также проиграли (на молодежном Евро-2021 россияне тоже не вышли из группы — «Газета.Ru»), но просто на Западе ребята-футболисты взрослеют быстрее. Что касается датчан, я убежден, что они будут где-то в финале даже играть — у них хорошее движение, скорость, индивидуальное мастерство.

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Плохое выступление, что уж тут говорить. Казалось бы, и группа проходная, и два матча на своем поле. Но результат мы все знаем. Очень много ошибок, очень мало скоростей. Сборной нужно обновление. Вопрос, где это обновление искать. Вот раздали авансы молодежной сборной, а результат там такой же неубедительный.

Тренер команды — как капитан корабля, он принимает ответственность за результат. Станислав Саламович это сделал. Результата нет, а если результата нет, сборную должен возглавить другой специалист. Уверена, что Черчесов без дела не останется, тренер он сильный, но надо дать шанс другому специалисту, с другим видением.

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Не считаю нужным сокращение госфинансирования российского футбола после неудачи на Евро. Зачем? Чтобы они еще хуже стали играть? Тут вопрос в приоритетах. Например, не платить нашему тренеру в десять раз больше, чем тренеру Финляндии. Зарплата тренера должна состоять из базовой и премиальной части, которую он получает в зависимости от результата. Понятно, что с таким подходом он останется на голом окладе, но должно быть что-то стимулирующее. Это неадекватно большие деньги. Я думаю, что он, как честный человек, от них откажется. Откровенно неподготовленная сборная. Вся страна переживает, всех расстроил.

Надо пересмотреть все финансовые потоки и идти на импортозамещение — не тратить миллионы на гуманоидов из западных клубов, а тратить на наших молодых игроков. Только так мы сможем победить в будущем. А то мы покупаем каких-то б/у-футболистов, которых уже выдрессировали, натренировали, они там свое отыграли. Это мне напоминает подростков, покупающих на последние деньги «Мерседес» С-класса, который уже ломается, кряхтит, сопит.

Не нужны нам все эти условные Халки б/у-шные. Надо вкладывать в своих. Понятно, что какое-то время будет проседание, но все это поймут. Но разве сейчас у нас есть достижения? И сейчас их нет. Наши парни молодые должны видеть перспективу, которой нет. Потому что они знают, что все хорошие клубы их никогда не позовут и наберут опять иностранцев. Ради чего этим мальчикам играть? Чтобы где-нибудь во второй лиге мячик пинать?

Чего греха таить, западный опыт нужно использовать. Футбол — такая вещь международная. Конечно, хотелось бы во главе сборной видеть российского тренера, который понимает наших парней. Не знаю пока, кто может им стать. А консультанта ему можно подобрать иностранного.

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От выступления сборной на Евро у меня разочарование и расстройство всех болельщицких чувств. Безусловно, перед игрой с датчанами были ожидание получше. И вообще считаю, что на Данию нужно подавать протест в УЕФА. Потому что в матче с Бельгией (1:2) они показали отличную игру в первом тайме, но во втором сдулись — и соперник их дожал. И я, честно говоря, ожидал повторения этого сценария. А они нас ввели в заблуждение!

В первом тайме мы выглядели симпатичнее датчан. Помимо красивого гола, в эпизоде с которым Матвей Сафонов не мог ничего поделать, у них не было моментов. А у России было минимум два супершанса до перерыва — и мы играли интереснее. Но во второй половине они нас уничтожили. И, к огромному сожалению, я не увидел даже истерического навала в нашем исполнении. Хотя на поле к Артему Дзюбе вышел Александр Соболев. Но не было ощущения, что датчанам стало тяжело жить.

Соболев, конечно, молодец — заработал пенальти. Хотя мне показалось, что он заработал его в своем классическом стиле — вы, наверное, в курсе, что у него прозвище «Дельфин» за его нырки. Судья матча, конечно, этого не знал, не читает нашу прессу, не осведомлен, как ловко Соболев умеет подставляться, имитировать контакт. Мне показалось, что на Александре фола не было. Судья подарил нам надежду, но она жила недолго. Датчане вскоре забили сумасшедший по красоте третий гол, в той атаке несколько раз выручал Сафонов — красавец просто. Однако после третьего мяча все наши надежды были похоронены.

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Я не позволю себе плевков в адрес Ромы Зобнина. Такие чудовищные ляпы случаются в футболе. Это просто несчастный случай. Такой же несчастный случай произошел и с Семеновым перед голом Лукаку в матче с Бельгией (0:3).

Сборная России не была конкурентоспособной на этом Евро. Надо признать закономерность данного результата. Да, мы сумели одолеть финнов (1:0), они тоже не подарок, но трех очков не хватило — хотя кому-то их хватит. Результат на Евро, мне кажется, показывает, что наша сборная стоит на пороге существенного омоложения. Сходит с дистанции замечательное поколение игроков, подаривших нам радость на домашнем чемпионате мира.

Я очень рад, что на завершившемся для России турнире в сборной заиграли Игорь Дивеев, Максим Мухин, Рифат Жемалетдинов, Сафонов. Кроме того, у нас симпатичная молодежная сборная. Там есть свои жемчужины, но им нельзя создавать тепличные условия с жирными контрактами без статусной игры.

Мне представляется, что Черчесов не исчерпал возможности работать со сборной. У него был очень удачный турнир — и вот случился неудачный. Мне дико не нравится, как некоторые разбрасываются хамскими оценками в его адрес. Я считаю это неблагодарным и непозволительным.

Мы не являемся ведущей футбольной державой, мы — добротный середняк, который может рассчитывать на локальные успехи. Для того, чтобы было по-другому, надо кардинально реформировать футбольное хозяйство. В частности, избавиться от гегемонии «Зенита» при всей заслуженности их трех последних чемпионств. Но слишком уж тепличные условия у петербургской команды. При большей конкуренции в чемпионате будут быстрее расти молодые ребята.