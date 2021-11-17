Танцевала с Башаровым, была любимицей детей. Умерла Кристина Асмаловская

На 42-м году жизни скончалась телеведущая Кристина Асмаловская, известная по телевизионным проектам «Танцы со звездами» и «АБВГДейка». Причиной смерти артистки стали осложнения в результате заражения коронавирусной инфекцией.

О смерти Кристины Асмаловской накануне сообщила на своей странице в Facebook художественный руководитель программы «АБВГДейка» Татьяна Черняева.

Причиной смерти 41-летней артистки стал коронавирус. Женщина не была привита, пояснила Черняева в своем блоге.

«Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку», — написала ведущая.

Позднее Черняева подробнее рассказала об обстоятельствах смерти коллеги. Изначально Асмаловскую положили в больницу с камнем в желчном пузыре, однако после выписки ей стало хуже — возникли проблемы с дыханием. Впоследствии ее повторно госпитализировали с подозрением на COVID-19.

«Становилось хуже и хуже, ее перевели в реанимацию. И вчера утром она скончалась. Была на аппарате ИВЛ», — приводит слова Черняевой РБК.

При этом, со слов Черняевой, Асмаловская не была противницей прививок. Она планировала вакцинироваться.

«Она слабо себя чувствовала по другим болезням. Просто не успела. Она не была противником вакцинации», — цитирует ее «360».

Точная причина смерти будет известна не ранее вечера 17 ноября, пояснила Черняева. Дата и место похорон пока не назначены.

Асмаловская родилась в 1980 году в Москве. В 2006-м окончила РАТИ-ГИТИС (мастерская Ю. Авшарова). Была профессиональной танцовщицей и являлась мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам, а также трижды чемпионкой России среди профессионалов и финалисткой.

Известность артистка получила благодаря участию в телешоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». В проекте Асмаловская принимала участие на протяжении двух сезонов. Сначала танцевала в паре с актером Максимом Щеголевым, позднее — с Маратом Башаровым.

Их дуэт с Башаровым в 2012-м занял третье место.

Работала Асмаловская и в качестве актрисы театра и кино: в 2005-м, когда еще училась в вузе, она исполнила эпизодические роли в сериалах «Адъютанты любви» и «Моя прекрасная няня». Это были единственные ее появления в сериалах.

На протяжении семи лет женщина была ведущей «АБВГДейки». Детская программа выпускалась с 1975 года и с 2000-х транслировалась на канале «ТВ Центр». В январе прошлого года проект закрылся из-за финансовых трудностей.

«Она была ведущая «АБВГДейки»… Это была ее лучшая роль. Она была удивительно мягкой, доброй, работоспособной. Главное — ее полюбили зрители. У меня миллион портретов, когда ее рисуют маленькие дети и пишут ей до сих пор письма», — вспомнила Черняева.