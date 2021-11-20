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Культура

«Три поражающих фактора»: что известно о состоянии Хлебниковой

К пожару в квартире Хлебниковой привела непотушенная сигарета

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Очаг возгорания в квартире Марины Хлебниковой возник в спальной комнате, установили экстренные службы. Тем самым версия о том, что неосторожность при курении стала причиной пожара, подтвердилась. Состояние пострадавшей артистки стабилизировалось, однако ее жизнь все еще под угрозой.

Установлена причина пожара в квартире Заслуженной артистки России Марины Хлебниковой. Экстренные службы пришли к выводу, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнем при курении, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Изначально специалисты рассматривали две версии: непотушенная сигарета или замыкание. При этом вариант с окурком был наиболее вероятным. Дочь Хлебниковой рассказала, что ее мать могла курить в кровати, а в день пожара, ко всему прочему, только вернулась с гастролей и была уставшей.

Эту версию подтверждает тот факт, что эпицентр возгорания находился в комнате, где была Хлебникова. А именно, в ее кровати.

«Певица уснула с непотушенной сигаретой», — сказал собеседник агентства.

Пожар, напомним, произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной на юго-западе Москвы поздним вечером 18 ноября. Хлебникову экстренно госпитализировали в ожоговое отделение НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Как сообщали СМИ, у певицы диагностирована ингаляционное поражение и 50% ожогов тела, она в крайне тяжелом состоянии.

Эта информация оказалась неточной, но дела у артистки обстоят ненамного оптимистичнее, рассказал ее лечащий врач, профессор Игорь Шарипов.

«20% ожогов, но они жизнеугрожающие. Ведь у нее три поражающих фактора — ожог лица и дыхательных путей, плюс интоксикация. Первое, от чего погибают в остром периоде, — от отравления угарным газом, продуктами распада», — заявил он в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

Кроме того, 56-летней певице необходима донорская плазма, поскольку она потеряла большое количество крово-лимфо-плазмы. Он призвал всех неравнодушных обратиться в НИИ Склифосовского, чтобы стать донорами. Группа крови не имеет значения, так как плазма будет отфильтрована, добавил хирург.

Несмотря на это, положительным остается тот факт, что Хлебниковой удалось справиться с острой фазой травматического шока, потому медики оценивают ее состояние как стабильное. Шарипов не исключает, что в будущем могут возникнуть осложнения, однако «на первом этапе [борьбы за жизнь] она справляется».

О других пострадавших в результате пожара до вчерашнего дня не было известно. Первым запах дыма почувствовали соседи. Они разбудили дочь и мать Хлебниковой, которые спали на первом этаже квартиры, и в первую очередь помогли выбраться из огня отцу певицы, который не может самостоятельно ходить.

Хлебникову в бессознательном состоянии обнаружили приехавшие на вызов пожарные и полицейские.

Позднее выяснилось, что кроме Хлебниковой есть еще один пострадавший. В московском департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) сообщили ТАСС, что на месте возгорания был обнаружен мужчина. О его личности и состоянии неизвестно. В общей сложности удалось спасти пятерых человек, включая Хлебникову.

mk.ru также пишет, что Хлебникова, возможно, самостоятельно пыталась выбраться из квартиры — спасатели обнаружили ее возле окна без сознания. Также, по сведениям издания, к тому моменту, когда к ней прибежала на помощь дочь, артистка уже надышалась угарным газом и не могла выйти из комнаты. Она переговаривалась с дочерью до приезда спасателей.

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