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Культура

«Это действительно один из выдающихся режиссеров». Не стало Сергея Соловьева

В Москве умер режиссер картины «Асса» Сергей Соловьев

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Сергей Соловьев, 1978 год

Сергей Соловьев, 1978 год

И. Невелев/РИА «Новости»
Создатель культовой трилогии «Асса» Сергей Соловьев ушел из жизни в возрасте 77 лет. Причина смерти пока не называется, о дате похорон станет известно позднее. Подробнее о его фильмах — в материале «Газеты.Ru».

13 декабря в Москве скончался режиссер Сергей Соловьев.

«Сергей Александрович умер сегодня, это случилось дома», — приводит ТАСС слова источника в окружении режиссера.

По данным ряда СМИ, в январе 2020 года Соловьев попал в больницу. Сообщалось, что тогда ему поставили диагноз «инфильтрат нижних конечностей» и провели операцию. В понедельник режиссера обнаружили мертвым в его квартире.

«С новостью о кончине Сергея Александровича Соловьева я столкнулся только несколько минут назад, и это меня абсолютно ошарашило. Потому что последние месяцы мы жили в надежде, что он все лучше и лучше себя чувствует, и он приступит к еще одной своей работе. Но это все так резко оборвалось, что даже как-то и не верится. Потому что он последний год пережил невероятные трансформации здоровья... но будем говорить о светлом и добром человеке как о светлом и добром человеке, который оставил нам в наследие очень интересные произведения искусства в виде кинофильмов и не только.

Это действительно один из выдающихся режиссеров планеты.

Он до конца своих дней не изменил своему именно поэтическому поведению. Он поэтизировал буквально каждый свой шаг, каждый момент, и очень приятно, что миллионы жителей нашей страны знают его не только по его фильмам, которые отличаются от большинства», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» актер Сергей «Африка» Бугаев.

Дебют на сцене – в 14 лет

Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь (Карело-Финская ССР, ныне — республика Карелия). Он воспитывался в семье военного, в детстве (до шести лет) жил в Северной Корее, куда после Великой Отечественной войны направили его отца.

В 14 лет играл в спектакле «Дали неоглядные» в Большом драматическом театре. На роль мальчика его пригласил Игорь Владимиров (работавший в то время режиссером-стажером в БДТ), встретив Соловьева случайно на Невском проспекте. Премьера состоялась 15 ноября 1958 года.

В 1960—1962 годах Соловьев был рабочим на Ленинградском телевидении. Позднее окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1969-м он начал работать на «Мосфильме», дебютировав как режиссер в том же году двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе «Семейное счастье».

В 1996 году был режиссером тура предвыборной кампании первого президента России Бориса Ельцина под названием «Голосуй, или проиграешь».

В последние годы Соловьев преподавал во ВГИКе, руководил режиссерской и актерской мастерскими.

Режиссер культовых фильмов

В начале своей карьеры он снял киноленты «Сто дней после детства» (1975), «Спасатель» (1980), «Наследница по прямой» (1982).

В 1987 году состоялась премьера первого фильма трилогии «Асса», которая стала культовой для поколения зрителей того времени. Впервые в художественном фильме можно было увидеть музыканта Виктора Цоя.

Отец лидера рок-группы «Кино» Роберт Цой в беседе с «Газетой.Ru» выразил соболезнования в связи со смертью Соловьева. Он отметил, что режиссер одним из первых распознал талант его сына.

«Очень соболезную, я его так уважал. У меня нет слов. Это был самый честный, самый порядочный человек на свете. Он одним из первых узнал и познал талант и гений Виктора Цоя. Это надо иметь очень большую прозорливость», — сказал он.

Еще один фильм Соловьева, принесший ему широкую известность, вышел в прокат в 1989 году — «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». В нем, как и в картине «Дом под звездным небом» (1991) запечатлена атмосфера последних лет существования СССР.

Уже в российскую эпоху, в 2007 году Соловьев сделал экранизацию романа Льва Толстого «Анна Каренина». Премьера состоялась в 2009-м, этот фильм оказался последним с участием актера Александра Абдулова.

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