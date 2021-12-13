Умер режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев

13 декабря не стало кинорежиссера Сергея Соловьева. Народному артисту России было 77 лет.

Соловьев снял картины «Сто дней после детства» (1975), «Спасатель» (1980), «Наследница по прямой» (1982), «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (1989), «Дом под звездным небом» (1991) и другие фильмы.

Его трилогия «Асса» (1987) стала культовой для зрителей того времени, которые впервые увидели на большом экране Виктора Цоя.

Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, где в последние годы жизни преподавал, а также руководил режиссерской и актерской мастерскими.

Жизнь и карьера Сергея Соловьева — в фотогалерее «Газеты.Ru».