20 лет спустя: как изменились актеры сериала «Секс в большом городе»

9 декабря начинается показ нового сезона нашумевшего сериала «Секс в большом городе», который выйдет под названием «И просто так…». В нем будет 10 эпизодов о продолжении крепкой дружбы Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранды Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотты Йорк (Кристин Дэвис). Они, теперь уже женщины за 50, будут искать настоящую любовь.

Помешанной на сексе Саманты Джонс (Ким Кэттролл) рядом с ними не будет — актриса отказалась от съемок из-за разногласий с другими героинями, участия в разнообразных проектах и проблем со здоровьем. Ее заменят две новые героини: «сильная и влиятельная афроамериканка» и азиатка. Таким образом авторы сериала хотят сделать его актуальным и привлечь новых зрителей.

Как выглядели героини сериала о подругах из Нью-Йорка в 1990-х и сейчас — в галерее «Газеты.Ru».