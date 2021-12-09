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20 лет спустя: как изменились актеры сериала «Секс в большом городе»

9 декабря начинается показ нового сезона нашумевшего сериала «Секс в большом городе», который выйдет под названием «И просто так…». В нем будет 10 эпизодов о продолжении крепкой дружбы Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), Миранды Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотты Йорк (Кристин Дэвис). Они, теперь уже женщины за 50, будут искать настоящую любовь.

Помешанной на сексе Саманты Джонс (Ким Кэттролл) рядом с ними не будет — актриса отказалась от съемок из-за разногласий с другими героинями, участия в разнообразных проектах и проблем со здоровьем. Ее заменят две новые героини: «сильная и влиятельная афроамериканка» и азиатка. Таким образом авторы сериала хотят сделать его актуальным и привлечь новых зрителей.

Как выглядели героини сериала о подругах из Нью-Йорка в 1990-х и сейчас — в галерее «Газеты.Ru».

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