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Позы сурикатов и автостоп муравьеда: лучшие фото дикой природы

Лондонский музей естествознания объявил 25 претендентов на престижную премию Wildlife Photographer of the Year в номинации «Выбор народа». В шорт-лист попали в том числе фото сурикатов, которые «встают в позу», объятий дельфина с биологами и снимок детеныша гигантского муравьеда, путешествующего автостопом на спине матери.

Организаторы конкурса отобрали 25 лучших снимков из более 50 тысяч заявок. В выборе финалиста может поучаствовать любой пользователь. Для этого надо проголосовать за понравившийся снимок на сайте музея. Голосование продлится до 2 февраля 2022 года, победитель станет известен 9 февраля. Первое место займет один из снимков, второе разделят четыре участника.

Отдельно лучшие снимки дикой природы выбирает судейская коллегия музея. Из всех поступивших заявок жюри определят 100 финалистов. Эксперты назовут абсолютного победителя конкурса (в прошлом году им стал российский фотограф Сергей Горшков) и лауреатов в различных категориях.

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