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«Как молоды мы были». Умер Александр Градский

28 ноября не стало певца и композитора Александра Градского. Он скончался в ночь на воскресенье в 2.10 мск. Ему было 72 года.

Градского экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт в пятницу. Сообщалось, что ему стало плохо дома, он попросил помощи у родных, а затем потерял сознание. Его состояние оставалось тяжелым.

Композитор родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске (Челябинская область), с 1957-го семья проживала в Москве. После смерти матери в 1963 году он взял фамилию Градский в память о Тамаре Павловне. В том же году певец впервые выступил как солист, исполнив несколько песен в составе вокально-инструментального ансамбля «Тараканы».

В 1966 году Градский основал самодеятельную рок-группу «Скоморохи», был ее солистом и гитаристом до 1976-го. Широкую известность ему принесло исполнение песни «Как молоды мы были» на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В конце 1970-х годов певец начал выступать с сольными концертами, аккомпанируя себе на 12-струнной гитаре.

Народный артист России записал более 40 альбомов. В течение многих лет Градский был наставником в популярном шоу «Голос». Жизнь и творческий путь Александра Градского — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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