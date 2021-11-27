Екатерине Андреевой — 60. Но это не точно

27 ноября свой день рождения отмечает телеведущая Екатерина Андреева. Сама она рассказывала, что родилась в Москве в 1965 году. Однако есть и другая версия: согласно нескольким источникам, в их числе газеты, справочники и протокольные документы — Андреева появилась на свет в 1961 году, и отмечает 60-летний юбилей.

Впрочем, некоторые издания утверждают, что эта дата «не находит никаких подтверждений» и настаивают, что Екатерине Сергеевне исполняется 56 лет.

Но с одним фактом ее биографии не спорит никто — в 1995 году Андреева впервые вышла в эфир программы «Время». И ведет передачу больше 25 лет.

Зрители отмечают ее манеру подачи информации — практически без эмоций, сухо и подчеркнуто нейтрально. Андреева называет это профессионализмом: по ее мнению, ведущий не имеет права транслировать в эфир собственные чувства и эмоции, он «только рупор, передатчик».

Как менялась (не менялась) телеведущая — в фотогалерее «Газеты.Ru».